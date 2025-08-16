すみれ、“超ミニ”ボトムで美太もも全開 バカンスショットに「セクシー」「絵になる」と反響
【モデルプレス＝2025/08/16】モデルのすみれが16日、自身のInstagramを更新。イタリア・カプリ島でのバカンスショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】すみれ、太もも全開の超ミニコーデ
すみれは「A little bit of everything on this trip so far」とつづり、イタリアでの旅の様子を報告。写真には、かぎ針編みのトップスとデニムのミニ丈ボトムを着用し、美しい太ももを大胆に見せた姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「スタイル抜群」「絵になる」「めっちゃ綺麗」「バカンス楽しそうで羨ましい」「笑顔が素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
