すみれ（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/08/16】モデルのすみれが16日、自身のInstagramを更新。イタリア・カプリ島でのバカンスショットを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】すみれ、太もも全開の超ミニコーデ

◆すみれ、超ミニボトムでバカンスを満喫


すみれは「A little bit of everything on this trip so far」とつづり、イタリアでの旅の様子を報告。写真には、かぎ針編みのトップスとデニムのミニ丈ボトムを着用し、美しい太ももを大胆に見せた姿が収められている。

この投稿に、ファンからは「セクシー」「スタイル抜群」「絵になる」「めっちゃ綺麗」「バカンス楽しそうで羨ましい」「笑顔が素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】