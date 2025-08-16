天皇皇后両陛下のモンゴル訪問のハイライトは、天皇陛下がビオラで馬頭琴交響楽団と共演された“音楽交流”でした。小さい頃からバイオリンやピアノに親しみ、ビオラの合奏で人とつながってこられた天皇陛下。“歩み”と“交流”にスポットを当てます。

■自ら親善にひと役買われた晩さん会の共演

――７月のモンゴル訪問の晩さん会で、ビオラを演奏される天皇陛下ですね。

モンゴル訪問での印象的な場面でした。天皇皇后両陛下は７月６日からモンゴルを国賓として訪問されました。８日にはフレルスフ大統領夫妻主催の晩さん会が行われ、スピーチを交わした後、陛下は愛用のビオラと楽譜を手にステージに上がり、「モンゴル国立馬頭琴交響楽団」と2曲を演奏されました。

天皇陛下が、国賓として招かれた外国訪問で、現地のオーケストラと共演して友好を深められたのは、1971（昭和46）年に昭和天皇が外国訪問を始めて以来、初めてのことでした。

国賓として来日した国王が、宮中晩さん会で宮内庁楽部と共演するのと同じで、驚きのシーンです。両国それぞれで親しまれている２曲が演奏され、陛下の表情からも“確かな手応え”が感じられました。

■天皇皇后として初めて日本人抑留者を慰霊

モンゴルは、中国とロシアに挟まれた“草原の国”で、面積は日本の４倍という大きな国です。大戦後、旧ソ連によって日本人約57万人がシベリアに抑留され、うち１万4000人がモンゴルに移されました。厳しい寒さや飢え、労働の“三重苦”のため、約1700人が亡くなった“悲しい記憶”が刻まれた国でもあります。両陛下は、天皇皇后として慰霊碑を初めて訪れ、犠牲者を慰霊されました。

――戦後80年の節目にあたっての慰霊にもなったのですね。

■「モンゴルのビオラ奏者と」―皇太子時代に提案した共演の形

――天皇陛下が共演された楽団の名前に「馬頭琴」という言葉が入っていましたね。

２本の弦を持つ楽器です。弦も、弓も、馬の尻尾の毛で作られています。先端に馬の頭の飾りがあるのが特徴で、モンゴルの人たちが誇りとし、「世界無形遺産」にも指定されています。

――小学生の教科書にも掲載される 「スーホの白い馬」という作品に登場するので、知っている方も多いかもしれませんね。

陛下は皇太子時代の2007（平成19）年、外交関係35周年にあたってモンゴルを訪問していますが、この時、「国立馬頭琴交響楽団」とサン＝サーンスの「白鳥」を、モンゴルのビオラ奏者と並んで弾かれました。

当時取材した話では、陛下は「せっかくの機会だから、自分１人よりもモンゴルのビオラ奏者と一緒に共演する方が目的にかなうのではないか」と言われて、それで“２人で”という形になったそうです。今回もモンゴルのビオラ奏者と一緒でしたから、同じ考えだったと思いました。

――「共演」にも、陛下の深いお考えがあるのですね。

■“合奏で深める交流”は青春期から

陛下は小さい頃からバイオリンとピアノに親しまれてきましたが、“青春期”から音楽で国際交流されるシーンが見られます。

1974（昭和49）年の夏、陛下中学３年、14歳の時に、初めての海外旅行としてオーストラリアへ一人旅をされました。この時、メルボルンのホームステイ先が“音楽一家”で、陛下はバイオリンを持参し、合奏で交流を深められました。

1982（昭和57）年10月、初めて公式訪問したブラジルでも音楽で交流されています。当時22歳。ブラジルの若い音楽家たちとモーツァルトの弦楽四重奏曲などを演奏されました。

その後、陛下はイギリスに留学しますが、オックスフォード大学の仲間たちとカルテットを組み、オーケストラにも加わって、ベートーベンやモーツァルトの曲を演奏されました。

1985（昭和60）年９月、留学を終えて帰国される前のコンサートでは、有名なイギリスの民謡「グリーンスリーブス」を演奏され、終了後に陛下が友人たちと話される珍しい映像も日本テレビに残っています。

（終演後のやりとり）

友人：「素晴らしい演奏でした」

天皇陛下：「少し緊張しました」

友人：「でも、落ち着いているようでしたよ」「どの位リハーサルを？」

天皇陛下：「二日間です」

友人：「本当？」「ファンから花束攻めにあいましたね」

天皇陛下：「びっくりしました」

――演奏中の真剣な表情からも音楽への愛情が伝わってきますし、陛下の目も輝いていますね。

本当に生き生きとされています。きっと音楽は、ご自身の立場に関係なく、音楽を愛する人たちとつながる大切な時間なのだと思います。



■冷戦下の西ドイツではベルリンフィルのメンバーとも

1987（昭和62）年11月には、東西冷戦下にあった西ドイツの西ベルリンを訪問されました。「ベルリンの壁」が時代を感じさせます。

この時は世界最高峰のオーケストラ、ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 のメンバーと共演されています。第１バイオリンはベルリン・フィルの当時のコンサートマスター・安永徹さんで、安永さんの誘いで実現した会でした。演奏曲はハイドンの弦楽四重奏曲。陛下は愛用のビオラを持参し、「ベルリン・フィルの人と素晴らしい環境の中で合奏できたことを嬉しく思います。思い出に残るひとときでした」と感想を語られました。

2008（平成20）年６月には、「日本人移住100周年」でブラジルを訪問し、サンパウロ州知事が主催した夕食会で若手の音楽演奏に飛び入り参加し、モーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク」を演奏されました。

――世界中でビオラの演奏を通して、国際交流をされてきたのですね。

■「日韓」「日韓中」の友好コンサートにも出演

陛下は海外だけでなく、国内でも音楽で国際交流をされています。2004（平成16）年７月、東京で開かれた日韓友好特別記念の音楽会では、ラトビア出身の世界的なチェロ奏者ミッシャ・マイスキーさんのチェロ、韓国の世界的な指揮者チョン・ミョンフンさんのピアノと一緒に、モーツァルトの曲を共演されました。共演は、その２年前にチョンさんが指揮したオペラの公演を観賞した時の約束が実現したものでした。

さらに、３年後の2007年にもチョンさんと共演されています。陛下は日本・韓国・中国の友好特別記念演奏会で、チョン・ミョンフンさんのピアノ、後にベルリン・フィルのコンサートマスターになる樫本大進さんのバイオリン、そして中国の趙静（チョウ・チン）さんのチェロなど豪華メンバーで演奏されました。その前日、３か国の子どもたちを招いた公開リハーサルでは、珍しいシーンがありました。

■公開リハーサルではマイクを渡される“ハプニング”も

天皇陛下：「みなさん、こんばんは！今日は、ようこそいらっしゃいました。私たちの演奏をお楽しみいただけ

れば幸いです。どうも失礼しました」

チョンさんから突然マイクを渡され、天皇陛下が挨拶されるというハプニングが起きたんです。

――いわゆる“無茶振り”ですよね。でも、マイクを突然渡しても大丈夫と思ってもらえる、舞台裏での人とのやりとりもされていたんでしょうね。陛下のお人柄が伝わってきます。

距離感なのでしょうね。陛下は演奏会の後、「クラシック音楽を通して国際親善交流を行い、とても意義深いものであったと思います日韓中の友好に少しでもお役に立てるものであれば幸いです」と、感想を発表されました。

――自然体で国境を越えて交流されている姿が、また素敵ですね。

■ビオラを選んだ助言―「将来の立場を考え、周りと協調する弦楽器に」

――ビオラという楽器は、あまりなじみがない方もいらっしゃると思います。

ビオラはバイオリンより一回り大きいですが、地味な印象です。しかし、オーケストラの中で周囲の高音や低音と合わせて豊かな響きを与えますので、オーケストラには欠かせない重要な存在です。

――陛下はいつごろから楽器を始められたのですか。

陛下は、幼稚園に上がる頃、上皇さまのチェロに触発されて「ぼくもチェロを習いたい」と興味を持たれたそうです。さすがにチェロは大きくて無理ということで、４歳から、週１回、バイオリンのレッスンを受けられるようになりました。

学習院中・高等科の音楽の先生によると、陛下はピアノも上皇后さま譲りのうまさで、シューマンなどを情熱的に弾かれていたそうです。高等科に進んで、「ピアノを本格的に勉強したい」と希望しますが、先生は「ピアノは個人が前に出る楽器。将来の天皇という立場を考えると、周りと協調する弦楽器の方がふさわしい」とビオラを勧めたそうです。

大学に進むと、ビオラで音楽部の管弦楽団に所属します。夏の合宿は朝から晩まで練習、ビオラのパートが合わないと１人ずつ順に弾かされるなど、厳しいレッスンでした。１年生の時は週３回の練習日にイスや譜面台をセットするのも役目で、ビールコンパで池に放り込まれたこともありました。

――学生生活を、楽しんでらっしゃいますね。

それでも、「オーケストラで弾き、音が合った時の喜び、一つの曲を仕上げた時の達成感は、何にも増して素晴らしいものだと思った」と語られています。こうしてビオラに出合い、ずっと弾いてこられました。

――「周りと協調する楽器を」という先生の助言が生きたのですね。

■音楽の話題は“潤滑油”――万博で来日の大統領たちと

音楽を通じた国際交流は、演奏だけではありません。今年は大阪・関西万博で世界の元首や王族が次々来日していますが、東京での懇談の時も音楽の話は欠かせないようです。

ラトビアのリンケービッチ大統領とは、ラトビアから世界的な指揮者や音楽家が出ていることについて、「どうしてたくさん有名な音楽家が出ているのですか」と質問されています。

ハンガリーのシュヨク大統領とは、大統領が現地で活躍してきた指揮者の小林研一郎さんの名を挙げて「両国の関係は音楽が大きな役割を果たしている」と話すと、陛下は「大変うれしい」と応じられていました。

オーストリアのファン・デア・ベレン大統領との懇談では、陛下は日本の若い音楽家を受け入れてくれていることに謝意を伝え、明治天皇がオーストリアの皇帝から「ベーゼンドルファー」社製のピアノが贈られた話になると、陛下は「ここにもありますよ」と、お住まいにも「ベーゼンドルファー」のピアノがあることを明かされました。

このほか、フィンランドのストゥッブ大統領にはシベリウスの「フィンランディア」を演奏したことや、チェコのパヴェル大統領にはチェコ旅行の折にドボルザークの家を訪ね、愛用のビオラを手にしたことなどを話題にされています。

――外国の大統領との懇談のなかでも、まさに音楽を通した話が“潤滑油”になっているのですね。

■友人の結婚式の2次会で披露した「浜辺の歌」

そして今回のモンゴル訪問では、その音楽が共演という形で親善に生かされました。モンゴルで共演された１曲目は、「モンゴル・アヤルゴー」。「アヤルゴー」はモンゴル語で「メロディー」という意味で、つまり「モンゴルの調べ」です。候補がいくつか示され、陛下がその中から選ばれました。

晩さん会が開かれた日は、日本人抑留者の慰霊碑を訪ねたあと、ホテルに戻って楽団員とリハーサルに臨まれたそうです。

――非常にお忙しい日程のなかで、丁寧に準備をされてきたのですね。

それだけ思いが込められていたように思います。そして２曲目は日本人におなじみの曲「浜辺の歌」で、「日本の歌を」と皇后さまと相談して選ばれたそうです。「馬頭琴交響楽団」が日本公演で演奏した曲だったことも理由の一つのようです。

実は、陛下は40年近く前、東京都内のカラオケ店で開かれた友人の結婚式の２次会に出席した際、出席者がカラオケを披露する中で「浜辺の歌」をアカペラで歌われたそうです。ですから、かねてお好きな歌なのだと思いました。

――アカペラで歌われたんですね。ぜひいつか、陛下の歌も聴いてみたいですね。

■駐日モンゴル大使の喜び「音楽でモンゴルへの気持ちを示してくれた」

今回の共演について、晩さん会にいた駐日モンゴル大使は、「モンゴル国民にすごく有名な、なじんだ曲を演奏していただいたので、涙がこぼれそうな感じで聴いていました。会場の皆さんもすごく喜んで聴いていましたし、音楽でモンゴルに対してのお気持ちを表したと思います」と話していて、演奏がモンゴルの人たちの心に響いたことが伝わってきます。

――陛下の丁寧なお心遣いも伝わってきますし、モンゴルの方々にとってもうれしいプレゼントだったのでしょうね。

そうですね。きっとサプライズだったのではないでしょうか。陛下は訪問の最後に次のように話されています。

■「音楽は人と人を結ぶ」 “音楽交流”のベースにある思い

天皇陛下）

「馬頭琴交響楽団の皆さんとビオラをご一緒に演奏することができたことは、私にとっても大変素晴らしい思い出となりました。音楽というものは人に力を与えるものであると思いますけれども、同時に人と人とを結ぶものでもあるのではないかと思います。今回の馬頭琴交響楽団との共演が、また日本とモンゴルの友好親善の更なる発展にもし繋がるようであれば、それは大変嬉しく思います」

――陛下にとっても共演は素晴らしい思い出になったのですね。

陛下は「水問題」をライフワークとし、訪問先で水の施設を視察するなど水に関連して交流されてきました。そこに新たに“音楽を通じた交流”が加わりました。陛下は「音楽 は人と人を結ぶものでもある」という考えを示されていますから、「共演」という形の交流が秘める可能性は小さくないと思います。

それにしても、小さい頃から親しんできた音楽、楽器が、天皇の公務に生かされることが驚きです。もちろんご自身の努力があってのスキルでしょうが、モンゴルでの共演のシーンを振り返ると、“お見事です”という言葉しか浮かびません。

令和の国際親善は、きっと「水問題」と「音楽」が“２本柱”として広がり、深まっていくのだと強く思います。何よりも率先して交流を図られる、親善を進められるという姿がとても響きます。

――陛下ご自身が音楽を楽しんでいらっしゃる姿も印象的でしたし、誰もが同じ立場で楽しむことができる音楽だからこそ、この交流を進めてきたことが伝わりました。

陛下の表情を見てもとても満足感とか手応えを感じられているようですから、これからどんどん広がっていったらいいな、また聴きたいなと思いました。

【井上茂男（いのうえ・しげお）】日本テレビ客員解説員。皇室ジャーナリスト。元読売新聞編集委員。1957年生まれ。読売新聞社で宮内庁担当として天皇皇后両陛下のご結婚を取材。警視庁キャップ、社会部デスクなどを経て、編集委員として雅子さまの病気や愛子さまの成長を取材した。著書に『皇室ダイアリー』（中央公論新社）、『番記者が見た新天皇の素顔』（中公新書ラクレ）。