神宮外苑花火大会主催者が本日の開催決定を発表！公式SNSでリアルタイムの情報を確認しよう
いよいよ本日2025年8月16日(土)、神宮外苑花火大会が開催される。14時過ぎに公式SNSにて開催決定が発表された。
【画像】都心の街並みを花火の光が照らし出す様は圧巻
天気予報専門メディア「tenki.jp」によると、東京都新宿区は14時の時点で30度を超える気温。14時発表では、打ち上げ開始となる19時台で、新宿区の天気は「晴れ」、気温28度、降水確率は10％の予報となっている。
例年に増して暑さが厳しい今年、花火を楽しむ場合は十分な熱中症対策を忘れずに。また、突然の降雨にも対応できるよう雨具なども備えておこう。会場周辺を中心に今年も多くの人が集まることが予想され、一部エリアでは通行規制も実施される。時間に余裕をもって、早めの移動を心がけよう。
会場となるのは明治神宮外苑(神宮球場、秩父宮ラグビー場)。JR千駄ヶ谷駅または信濃町駅から徒歩5〜10分、東京メトロ外苑前駅または青山1丁目駅または表参道駅または北参道駅から徒歩5〜10分、都営地下鉄国立競技場駅から徒歩5〜10分。打ち上げ開始は19時30分、20時30分の終了を予定している。
■夜空を彩る1万発の感動と音楽の祭典
東京都の明治神宮外苑(神宮球場、秩父宮ラグビー場)で開催される神宮外苑花火大会は、アーティストによるライブコンサートを楽しんだ後に、自分の席からゆっくりと花火を鑑賞できる都市型の花火大会として知られている。都内で唯一、山手線内で開催されるこの花火大会は、長年にわたり多くの人々に親しまれている。大小のスターマインなど、音楽に合わせて約1万発の花火が夜空に打ち上げられ、至近距離から迫力を体感でき、花火とともに豪華ゲストによるライブを楽しめるのが魅力だ。
天候急変の可能性もあるため、直前まで主催者の公式SNS等にて開催情報は注視しておきたい。ウォーカープラス花火特集でも状況に変更があった場合は随時更新してお知らせしているのでチェックしてほしい。
