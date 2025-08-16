鎮西寿々歌、「弟との夏休み」2ショット 「スタッフさんの息子くん」と“本当のきょうだい”のような姿に「どっちも天使」「顔付きがお姉さんやー」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌（26）が16日、自身のインスタグラムを更新。「弟との夏休み」とつづり、かわいらしい2ショットを公開した。
【写真】「弟との夏休み」“弟”との2ショットで“姉”の顔にじませる鎮西寿々歌
投稿では、仲良く寄り添う2ショットを3枚アップ。「（本当の弟ではなく、アソビスタッフさんの息子くんです 撮影現場に遊びに来てくれました）」と紹介し、“弟”のようにかわいがる様子を披露した。
この投稿にファンからは「かわちい」「本当の弟と思ってしまうほど、可愛く並んでるの〜」「どっちも天使」「美形家族すぎる」「お姉さん感あってかわいい」「顔付きがお姉さんやーー」など、さまざまな反響が寄せられている。
