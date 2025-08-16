「８．８％ポイント」。

最近６カ月間のサムスン電子のＤＲＡＭ半導体世界市場シェア減少幅だ。１４日、サムスン電子が半期報告書で公示した売上高基準の上半期ＤＲＡＭ市場シェアは３２．７％。昨年末に公示した２０２４年のシェアは４１．５％だった。年末の最終集計が出る前だが、上半期のシェアだけをみると、１９９９年の最初の公示以降で最大の減少幅だ。従来の最大減少幅は２０１６年の４８％から翌年４５．８％に減少した２．２％ポイントだった。

サムスン電子のＤＲＡＭシェアは２０１４年（３９．６％）以来１０余年ぶりに３０％台に減少した。人工知能（ＡＩ）産業の必須材に浮上した高帯域幅メモリー（ＨＢＭ）の影響が大きい。ＨＢＭは複数のＤＲＡＭを積み上げて生産するため販売が増えるほどＤＲＡＭシェアも増える。現在、サムスン電子はＡＭＤとブロードコムにＨＢＭ３Ｅを供給している。しかし最大顧客のエヌビディアのサプライチェーンには進入できなかった。

半面、エヌビディアを顧客とするＳＫハイニックスのＤＲＡＭシェアは増加している。チャットＧＰＴなど生成ＡＩブームを受け、２７．２％（２２年）→２９．９％（２３年）→３３．４％（２４年）と毎年シェアが拡大している。今年上半期には３６．３％となった。３３年間ＤＲＡＭ市場１位を守ってきたサムスン電子を初めて追い越した。

◆ＳＫハイニックス、上半期の米国市場売上高２４兆ウォン超

ＳＫハイニックスのシェア拡大には米国市場での業績が大きな役割をした。ＳＫハイニックスの半期報告書によると、米州法人（ＳＫハイニックスアメリカ）の今年上半期の売上高は２４．７兆ウォン（約２兆６１６０億円）だった。これは前年同期期（１２．２兆ウォン）比１０３％増。１年間に倍以上も売上高が増えた背景にはエヌビディアがある。ＳＫハイニックスは昨年３月、エヌビディアにＨＢＭ３Ｅを初めて納品して以降、最大供給企業の地位を維持している。市場調査会社カウンターポイントリサーチによると、今年１−３月期のＳＫハイニックスのＤＲＡＭ営業利益のうち５４％がＨＢＭで生じた。

ＳＫハイニックスはシリコンバレーに事務室を置いた米州法人を通じて米ビッグテック攻略を加速している。今年初めには４年ぶりに米州法人のトップを交代するなど組織を再整備した。米州法人トップは現在、ＤＲＡＭとＨＢＭ商品企画を主導してきたリュ・ソンスＨＢＭビジネス担当副社長だ。先月２９日にもエヌビディア関係者らがＳＫハイニックスアメリカの事務室を訪問してミーティングをするなど緊密な協業を続けている。

◆「少額株主」増加率 ＳＫ＞サムスン

投資家の関心もＳＫハイニックス側に傾いた。半期報告書によると、ＳＫハイニックスの今年上半期の少額株主増加率は２１．３％だった。同じ期間のサムスン電子の増加率（１８．９％）を上回った。少額株主数は同じ期間、サムスン電子が４２４万７６１１人から５０４万９０８５人に、ＳＫハイニックスは５６万１７４７人から６８万１６７１人に増えた。ＨＢＭ市場の主導権に対する期待感が投資心理に反映されたとみられる。

ＳＫ証券のハン・ドンヒ研究員は「ＨＢＭは一般ＤＲＡＭの生産にも連鎖的に影響を及ぼす。ＨＢＭ契約物量がメモリー市場の見通しで最も重要な要素」とし「ＨＢＭ市場の競争が激化しても当分はＳＫハイニックスが競争優位を維持するとみられる」と話した。

サムスン電子は多様なＤＲＡＭ製品群を通してシェア拡大を狙う。サムスン電子は半期報告書で「下半期は収益性を中心に事業を持続的に運営する計画」とし「ＡＩサーバー用の需要増加に合わせてＨＢＭ、高容量ＤＤＲ５、サーバー用ＬＰＤＤＲ５ｘなどの製品で市場の高容量化および製品多角化に積極的に対応する」と明らかにした。