BE:FIRSTベストアルバム『BE:ST』発売決定！「改めてBE:FIRSTは最高が何なのかをあなたに証明する」（SKY-HI）

8月16日にプレデビュー4周年の記念日を迎えたBE:FIRSTの初となるベストアルバム『BE:ST』が、10月29日に発売されることが決定した。

■BE:FIRSTの集大成となる計32曲のベストソングを収録した2枚組

ベストアルバム『BE:ST』は、プレデビュー曲「Shining One」から最新曲「空」、さらに新曲までを含めた、BE:FIRSTの集大成となる計32曲のベストソングを収録した2枚組。

LIVE盤には、初のワールドツアー『BE:FIRST World Tour 2025 -Who is BE:FIRST?-』ニューヨーク公演が収録され、MV盤には、新曲を含めた全24曲のMVを収録。BMSG MUSIC SHOP限定盤には、MV盤・LIVE盤の映像収録内容に加え、新曲やワールドツアー、ジャケット写真撮影のBehind The Scenes映像を収録。

さらに「LIVE BE:ST」では、BE:FIRSTオフィシャルファンクラブ「BESTY」限定企画として、No.1ライブ曲を決める「BE:ST LIVE投票」が実施される。収録されるライブ映像を決めるのはBESTYだ。

その他、CDのみ盤の初回生産限定盤には、特典CDとして、BE:FIRSTのプレデビュー曲から最新曲までのベストソングを繋いだ、BANVOXによる初のノンストップミックスが付属。BMSG MUSIC SHOP初回受注限定のフォトスタンド（オリジナル集合フォトカード付き）が同梱される形態もリリースされる。

■SKY-HI コメント

プレデビューから4年、“トップをひた走る事が最低条件”という使命と共にキャリアをスタートさせたBE:FIRSTは、その名に恥じない多くの栄光と成功を手にしてきました。現在の音楽シーンを語る上で欠かせない存在であると思います。

同時に、何もない新興零細芸能事務所から生まれた彼らは、常に様々な苦悩や葛藤とも闘ってきました。全てが順風満帆、とは一度も思った事がないのもまた事実です。

ただ、そのどれもが得難く、掛け替えのない宝物でありました。

ここまで受け取った全ての応援と愛と苦労に心から感謝いたします。

一方で、間もなく見えてきた“5周年”というメモリアルイヤー、本来なら一つの区切り、集大成になるのかもしれないが…

彼らにとっては新たなスタート…否、そこからが本当の闘いです。

遥かに遠くを見つめ、遥かに頂上を目掛け、何があろうと足を止めないBE:FIRSTにとって、5周年のメモリアルイヤーは“区切り”ではなく、キャリアハイを更新して更にスピードを上げる為のきっかけであります故、今年、デビュー4周年のタイミングにて、これまでの足跡を一つにまとめたベストアルバムをリリースします。

深く知ってくれている人々には歴史を噛み締めてもらい、これから知ってくれる人々には入り口となる、問答無用のマスターピース。

『BE:1』、『2:BE』を経て、本作の『BE:ST』にて、改めてBE:FIRSTは最高が何なのかをあなたに証明する。

10月をお待ちください。

■BE:FIRST『BE:ST』ジャケット写真

■オリジナルアルバム『BE:1』『2:BE』のアナログレコード化も決定

さらに、『BE:ST』の発売を記念して、過去にリリースされた2枚のオリジナルアルバム『BE:1』と『2:BE』がアナログレコードとしてリリースされることも決定。それぞれ2枚組の重量盤カラーヴァイナルとなり、8月16日から8月24日23時59分までの期間限定で受注販売される。コレクターズアイテムとしてはもちろん、歴史を刻んだ2枚のアルバム『BE:1』と『2:BE』の世界観をアナログレコードの音質で楽しめる貴重な機会となる。詳細は『BE:ST』特設サイトまで。

そして、プレデビュー記念日である8月16日19時からは、YouTubeにて『BE:FIRST / 祝プレデビュー4周年！[You’re My “BESTY” #60]』、19時35分からは最新曲「空」に関する映像のプレミア公開を予定。ぜひ、BE:FIRSTのプレデビュー4周年とベストアルバム『BE:ST』のリリースを祝おう。

■リリース情報

2025.10.29 ON SALE

ALBUM『BE:ST』



2025.10.29 ON SALE

ANALOG『BE:1』

2025.10.29 ON SALE

ANALOG『2:BE』

