◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日 ▽２回戦 日大三９―４高川学園（１６日・甲子園）

日大三（西東京）が高川学園（山口）に勝利しベスト８進出を決めた。

滴る汗を拭いながらエースが意地の完投勝利を収めた。６点リードで迎えた３回。先発した近藤優樹（３年）は「集中力が欠けていた。点差があって１点くらいはいいだろうと気が緩んだ」。先頭から３連打を許すなど、３点を失った。

それでもマウンドに立ち続けた。試合前には味方の投手全員に向けて「マウンドは譲らないから」と宣言。「試合の後半は足がつりそうになった」と疲労もあったが、９回４失点の完投でエースの意地を見せつけた。

一番の長所は制球力。ストレートの球速は１３０キロ中盤も、全ての球種を自在に操り、凡打の山を築く。幼少期からホームベース上にバットを立て、ボールを当てて倒すという独自の練習法で制球力を磨いてきた。球速へのこだわりを捨て、球の質や変化球の精度を追求した結果、名門校のエースまで上り詰めた。

チームは１８年以来７年ぶりの８強入り。次戦に向けて「疲労はありますけど、任されたところをしっかりと投げたいです」と拳を握った。日本一に向けて「背番号１」が聖地のマウンドを独占する。（高澤 孝介）