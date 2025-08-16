「巨人−阪神」（１６日、東京ドーム）

「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催され、長嶋氏のまな弟子だった巨人ＯＢの松井秀喜氏がセレモニアルピッチを務めた。この試合は巨人の全選手、スタッフが背番号「３」のユニホームを着て試合を行う。

左打席には長嶋氏とＯＮ砲コンビを組んだソフトバンクの王貞治球団会長、右打席には元監督の原辰徳氏が立った。元監督の高橋由伸氏が審判役、捕手役を阿部慎之助監督が務めた中、マウンドに上がった松井氏は天にボールを掲げた後、力強いボールを投げ込み、阿部監督が捕球。王氏、原氏はスイング、高橋氏はストライクをコールした。松井氏は笑顔を浮かべ、天に向かって手を振った。

大役を終えた後、取材に応じた松井氏は「ホッとした感じですかね。両打席に大レジェンドがおられましたので、久しぶりにビビりましたけど。でもよかったです。監督が見守ってくれたんじゃないですかね。投げますよって、監督投げますねって。とにかくちゃんと投げなきゃと。それだけでした」と、穏やかな表情で振り返った。

ファンの大声援には「監督も一番喜んでると思います。常にファンの皆様に気持ちが向いている方だったので。ファンの皆さんがこうやって喜んでくださるのは、監督自身が一番喜んでいると思います。それだけ大きな存在だった。現役時代に同じ時代は生きていないのでわかりかねますけど、それだけ野球の枠を超えた大きな存在だったと思う。昨日の試合があまりにも素晴らしかった。昨日ぐらいから監督がパワーを送ってるんじゃないかと」と、うなずいた。