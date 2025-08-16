◇セ・リーグ 巨人―阪神（2025年8月16日 東京D）

巨人は、16日の阪神戦（東京ドーム）を6月3日に89歳で死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催。試合前のセレモニアルピッチに球団レジェンドOBの王貞治氏（85＝ソフトバンク球団会長）がサプライズ登場し、左打席に入った。

投手の松井秀喜氏（51）にボールを届けるボールデリバリー役を堀内恒夫氏（77）が務め、捕手は阿部慎之助監督（46）。右打席には原辰徳オーナー付特別顧問（67）が立った。審判は高橋由伸氏（50）が務めた。

王氏はセレモニー後、「私ももちろんそうですけど、皆さんが待ちに待った日ですよね。この東京ドームだけじゃなくて、日本全国中でね。今のこの時をね、皆さんが何か、凄く盛り上げてくれたような感じで、私自身も凄くうれしいですし、長嶋さんも喜んでくれてるんじゃないかなと思います」と語った。

改めて長嶋さんについて問われると「僕が（巨人に）入った時に長嶋さんは1年先輩だったんですけどね。もうとにかく輝いてましたからね。1年目から新人王で、あの躍動感のある動きでね。日本中の人が長嶋さんに注目してましたからね。その中で、その注目に応えるように、それ以上の活躍をしてきましたからね。だから同じ野球選手でありながら、なんか特別な存在っていうね。同じ選手っていうような感じは、私だけじゃなくてチームメイトもね、特別な存在っていうふうに感じて思ってましたよね」と振り返った。

「やはりもう長嶋さんはね、僕らが運が良くてずっと同じような時代を過ごしてきたんですけど、その存在そのものがね、野球界だけじゃなくて、国民の気持ちを明るくしてくれるというか、そういうのはみんなそれを知ってるわけだから。やっぱり長嶋さんが亡くなったことは残念だけど、こういう形で長嶋さんを思いながら、みんなでまた気持ちを盛り上げるっていうことは、これからもやってほしいと思いますね」と語った。

王氏は長嶋さんの盟友で、ON砲として巨人のV9に大きく貢献。6月の長嶋さん告別では弔辞を読み「長嶋茂雄さん。あなたへの弔辞を読む日がこんなに早く来るとは思ってもいませんでした。あなたは日本の健康優良児でした。存在そのものが、日本人の誇りでした」と語りかけていた。