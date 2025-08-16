タレントの井上咲楽さんが自身のインスタグラムで、ランを再開したことを報告しています。



井上さんは、緑に囲まれた公園の舗装路でスマートウォッチでの計測をスタートさせて走り始める動画を投稿。「今朝の練習！！珍しく早朝に走りました」と報告しました。







そして「7月はやることに追われててんやわんやした結果、走ることを一旦お休みすることにしました。」「この13年間でおそらく初めて20日一切走らなかったんじゃないかと思います。」と振り返りました。







「一旦これでやることをクリアしていくぞ！と思ったら、一気に体調を崩しました。」「月末から走ることを再開したら、一気に回復しました。」「走ることは自分の体に染み込んでいて不可欠なんだなと実感。」と、ランが自分にとってかけがえのない要素だと再認識した様子です。









井上さんは、 “シンガーソングランナー” のSUIさんの伴走やアドバイスでランを再開したことに感謝を綴り、「来月のベルリンマラソンに向けて、ここから精一杯がんばります！」と、驚きの宣言を果たしています。

【担当：芸能情報ステーション】