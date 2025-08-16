俳優の要潤（44）が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「居酒屋から出たらカシャカシャとカメラで撮られる音がして…」と明かすも、その顛末（てんまつ）に反響が集まっている。

要は「マネージャーと居酒屋から出たらカシャカシャとカメラで撮られる音がして」と激白。「ふん、撮ればいいさ、何もやましい事はない」とし、「ちょっと早足で歩いて帰ってたらカシャカシャとまだ音が聞こえて、キョロキョロして、さらに小走りになったらカシャカシャカシャカシャカシャと連射で撮る音が聞こえて」と、ずっとカメラに追いかけられているような感覚に襲われていたという。

さすがにおかしいと思い確認すると「ポケットの中の携帯がカメラモードになっていた(腹立つ！)」と、シャッター音の正体は自分のスマホだったことを告白。さらに「帰宅してドアを開けたらぷ〜んって蚊が入って来ちゃって、今はその蚊を探してる。もちろん身体のどこかがめっちゃ痒い。そうかそうか、この世は地獄か。オッケーオッケー」と散々だった一日を振り返っていた。

この投稿には「泣きっ面に蜂みたいな話？w」「(腹立つ！)←かわいい」「やだ、おもしろい」「意外に普通の生活してて好感笑」などの反応が寄せられていた。