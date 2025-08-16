70ºÐ·Þ¤¨¤ë¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤À¸Ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡ÌÀÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´õË¾¸ì¤ë
¡¡²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó¡Ê69¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·´©¡Ø¤Ò¤Ê¤²¤·¤Ï¤Ê¤¼¸Ï¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¿·´©È¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ËÜ½ñ¤¬70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë8·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°¤ËÆ±È¯É½²ñ¤È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥é¥¤¥Ö¤òÆ±»þ³«ºÅ¤·¡¢70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û70ºÐÁ°¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡ª¾Ð´é¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¡¦¥Á¥ã¥ó
¡¡ºÇ½é¤Ë¥¢¥°¥Í¥¹¤Î70ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤·¤¿Âç¤¤Ê¥±¡¼¥¤¬±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë70ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½¸¤Ã¤¿Ìó100¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¡Ö³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÇ¯¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡17ºÐ¤ÇÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¢¥°¥Í¥¹¡£ËÜ½ñ¤Ï70ºÐ¤òÁ°¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¿´¤âÂÎ¤â¤·¤Ê¤ä¤«¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Î45¤Î¥Ò¥ó¥È¤òµ¤·¤¿¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¤Î¡Ö¸Ï¤ì¤Ê¤¤¡×ÈëÌ©¤ËÇ÷¤ë°ìºý¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¥¢¥°¥Í¥¹¼«¿È¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¤Ò¤Ê¤²¤·¤Î²Ö¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤Ä¤±¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡È¸Ï¤ì¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤Ï°ÕÌ£¤¬¿¼¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤·¤«¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤À¸Ï¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÀÆü¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¸Ï¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£À¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿ÎÏ¤ÏËÜÅö¤Ë·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£ËèÆü¤Ø¤Î´õË¾¤¬»ý¤Æ¤ë¤·¡¢À¸¤¤ëÍ¦µ¤¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÆ±¤¸ÎÏ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÍ¿¤¨¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ°ì½ï¤Ë100ºÐ¤Þ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
