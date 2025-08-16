高橋みなみ、手作り朝定食公開「ホテルみたい」「丁寧な生活で憧れ」の声
【モデルプレス＝2025/08/16】元AKB48でタレントの高橋みなみが16日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの和定食を公開し、反響が寄せられている。
【写真】高橋みなみ「品数多くてすごい」と話題の手作り朝食
高橋は「お家で朝定」とつづり、食卓を公開。白米と味噌汁のほか納豆、牛皿、焼き鮭、目玉焼きなどが並んだ和定食を披露している。
この投稿にネット上では「ホテルみたい」「美味しそう」「朝から品数多くてすごい」「丁寧な生活で憧れ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
