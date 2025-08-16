「いつもの駐車場」に停めて出社→なぜか普段の倍の「3000円」請求された！ 理由は“特定日”だから？ 夏休みに注意が必要な「落とし穴」とは

普段は1日最大1500円なのに……イベント開催で「最大料金なし」に

普段使っている駐車場でも、お盆や夏休みの時期には、いつもとは異なる料金体系が適用されることがあり、注意が必要です。

例えば、「20分100円（1時間あたり300円）、1日最大1500円」という設定の駅前の駐車場が、「花火大会があるから」「ロックフェスがあるから」などの理由で、特定日に限って最大料金が適用されなくなることがあります。

午前8時に車を駐車して電車で出掛け、午後6時に帰ってきたとしましょう。通常であれば最大料金である1500円で済むところですが、最大料金が適用されないと、10時間×300円＝3000円となり、いつもの倍の負担が発生します。

うっかり「いつもの感覚」で駐車したことで予想外の出費となってしまう……夏休みにありがちな料金トラブルといえるでしょう。



駐車場を利用するときに確認したいそのほかの「落とし穴」とは？

お盆や夏休みの駐車トラブルを防ぐためには、料金表示をよく見るだけでは不十分です。

一見分かりやすく思われる看板にも、見落としがちな注意点が潜んでいます。



最大料金の条件を確認

駐車場の看板には目立つ文字で「最大◯円」と書かれていることが多いですが、駐車したあとでもいいので条件を確認することが大切です。

例えば、最大料金が適用されるのは「平日のみ」「夜間のみ」、もしくは「6時間まで最大◯円」といった具合に、条件が小さく書いてあることがあります。実際に駐車するタイミングでは最大料金が適用されなかったり、適用されても短時間だったりする場合があるのです。

特に観光地やイベント会場周辺では、表示価格だけでなく、細かい条件の確認をしたほうがよいでしょう。



長時間駐車するときは最大料金が繰り返されるか確認

夏休みに旅行をする場合、駅前のパーキングに長く駐車しようと考える人もいるでしょう。こういった場合は、「最大料金が日ごとに繰り返し適用されるか」を確認する必要があります。

例えば、「1時間300円、24時間最大1000円」の駐車場に午前8時に駐車して旅行に出発、3日後の午後8時に帰ってくる場合を考えましょう。1日最大1000円という表示であれば1000円×4日間＝4000円で済みそうですが、実はそうとも限りません。

「最大料金が繰り返される」と明記されていれば、4日間停めたときの駐車料金は4000円です。

しかし、最大料金は繰り返さないルールだった場合、最初の24時間は1000円で済みますが、残りの2日と半日（合計60時間）は1時間300円が適用されてしまうため、3日間で合計1万9000円となってしまいます。

長く駐車する場合は、必ず最大料金の条件を確認するようにしましょう。

なお、多くの時間貸し駐車場では「48時間まで」という連続駐車制限が設けられています。これを超えると、レッカー移動や違約金発生の可能性があるため、あらかじめ駐車場の管理会社に確認・連絡しておくことが大切です。



看板をしっかり見て駐車トラブルを防ごう

お盆や夏休みの時期には、駐車場の運用が普段とは異なるケースが多く見られます。たとえ日常的に使っている場所でも、イベントや行楽による需要の高まりで、最大料金の適用が外れていることがあるのです。

また、旅行や帰省で長時間駐車する場合には、最大料金が繰り返されるかどうかや、連続駐車の時間制限といった点も見落とせません。事前に確認を怠ると、想像以上に高額な料金を請求されてしまうおそれがあります。

いつもの場所だから、最大料金が大きく書かれているからと油断せず、看板に記載された条件をよく確認し、夏の駐車場トラブルを防ぎましょう。



出典

川崎市 コインパーキングを利用する際は、料金表をよく確認しましょう。

執筆者 : 浜崎遥翔

2級ファイナンシャル・プランニング技能士