お風呂場で子どもが母親を見て「ママそれ、パパに…」3歳児の予想外の発言に大爆笑！SNSで話題に【ママリ】

「ご覧ください」3歳のママによる育児、かわいすぎて1800いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

育児をしていると子どもの行動に癒やされたり笑ったり、時には驚いたり…実にたくさんの感情を与えてくれるものです。今回ご紹介するのは、ねたろう☺︎🍑3y🍊0y(@srj_mama)さんが投稿した、思わず笑顔になれるキュートな写真。





親のマネをしたがる3歳ごろの子どもを持つ方なら「分かる」「愛おしい！」となりそうな写真がこちらです。

©srj_mama

ご覧ください、我が家の3歳の小さなママの育児を

ママの育児をまねして、ぬいぐるみにおむつをはかせた娘さん。おむつを捨てる時に使うテープ部分を、ぬいぐるみのお顔部分に貼っているところもクスッと笑えます。「アイマスクかと思った」というリプライもありました。



ママの見ていないところで、せっせとぬいぐるみにおむつをつけているところを想像するとかわいいですね。きっと、日ごろからママの様子を見ていて「自分もやってみたい」と思ったのかもしれません。



この投稿には他にも「かわい過ぎ」「チビママちゃん」などリプライがついていました。このおむつはそのままぬいぐるみ用にプレゼントしたそう。育児の中での1コマにほっこり癒やされる、かわいいエピソード投稿でした。

ベビーカー上の「かわいい寝相」ほとんど見えないのに4万いいね

ご紹介するのはたっぷり(@tappuri_tabetai)さんが投稿したある写真。「かわいい寝相」というコメントで投稿された写真に赤ちゃんはほとんど写っていないのですが…つい守ってあげたくなる、愛おしさあふれる投稿です。どうぞごらんください。

©tappuri_tabetai

見てください、このかわいい寝相を

ベビーカーからぴょこんと飛び出た小さい足。ほんの少ししか見えていないのに、思わず「きゅん！」と感じた人も少なくないはず。



この投稿には「あしぃぃ！」「たまらなくたまらない」などのリプライが寄せられました。赤ちゃんの小さなあんよを見るだけでも、愛おしさがこみ上げますね。安心して眠っている様子が目に浮かぶようです。親子の尊い絆に思わず笑顔になれる、愛いっぱいの投稿でした。

お風呂で脇毛を見た2歳、真剣な発言に23万いいね

ご紹介するのは、アボカドちゃん(@ce_kc3l4h)さんの投稿です。子どもは常識や固定観念にとらわれないからか、大人にはない発想をしますよね。その純粋な発想に、笑ったり感心したり驚かされたりしたことはありませんか？



アボカドちゃんさんが、2歳の娘さんとお風呂に入ったときのこと。ありのままのママの姿を見て、2歳児が想像力を駆使して問いかけた言葉が、なんともおもしろいものでした。

２歳と風呂ってたら冬で処理してない私の脇毛見て真剣な顔で「ﾏﾏ……それ…ﾊﾟﾊﾟにうつされたの…？」って聞いてきて死ぬほど笑った。

なんとも子どもらしい予想外の発想。お風呂場で笑い声が響きわたる様子が浮かんできそうです。この問いかけに、ママが何と答えたのかも気になります。この投稿には「笑わせてもらいました」「子どもの発想力は豊か」「大人にない視点が天才的」などのリプライが寄せられていました。



アボカドちゃんさんの娘さんが成長したとき、今回のかわいいエピソードを聞かせてあげたいですね。子どもの純粋な発想にキュンとくる投稿でした。

