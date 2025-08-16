歌手の和田アキ子（75）が16日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。30日放送のゲストについて語った。

番組では30日のゲストとして元NHKのフリーアナウンサー・有働由美子が登場すると告知。和田は「久しぶりですね。会うのは」と話した。

有働との関わりについては「私の親友がNHKにいたんですけど、ロサンゼルスに。その子とも仲良くて、その子の縁もあって何か知ってますね。ニューヨークで会ったりとか、有働がニューヨークにいる時とか」とNHK時代にニューヨーク支局にいた頃に会ったことがあると回顧。

「私のアポロシアターも見に来てくれたりとか。それでご飯も一緒に食べようと思ったんですけど、あたしがもうそんな気分じゃなくて。もうヘロヘロで」とも語った。

NHK紅白歌合戦でも共演しているが「そんで私有働に言ったの覚えてるもん“凄い有働タイトな洋服着るねえ”って言って」「前に出てたよね、衣装が。NHKの職員っぽくない」と話した。

和田は有働の出演に向け「皆さんが有働由美子に興味があるって言ったらどういうこと？なんでまだ結婚せえへんのとか？」としたものの、「ちょっと待ってや、そんなんハラスメントになるかも分からんな、ひょっとして。そんなんマイク通して言うたらあかんな」と続けた。

番組アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正は「なんで結婚せえへんのって素朴な疑問で、しなければいけないっていう前提ではないからいいんじゃないですか。結婚なんでしないのって責めてるわけじゃないですから」とフォローした。