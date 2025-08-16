お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）と富澤たけし（51）が16日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。人気お笑いコンビについて語った。

この日はゲストとして「ますだおかだ」の岡田圭右、増田英彦が登場。増田が「家で断捨離してて、凄い懐かしいモノが出てきて」と前置きし、過去に「サンドウィッチマン」と営業に行った際のチラシを持参した。

そのチラシは2008年に海南市民交流センターで行われた営業のものだと紹介されると、伊達は「『まえだまえだ』まだ子供じゃないですか」と、当時9歳の前田航基と7歳の前田旺志郎の兄弟コンビ「まえだまえだ」に注目。富澤も「とみー何で『まえだまえだ』しか見いひんの？！」とツッコまれるほど興味津々だった。

伊達が「『まえだまえだ』は（お笑い）やってるんですか？」と質問すると「今、俳優さんや」と岡田。増田は「もともと子役で俳優でやって。達者やから1回漫才やってみいや言うて漫才やったらハマって。エンタとかM-1で。今本業戻って大活躍や。『まえだまえだ』に会うたら上向いてるからね、背高すぎて」と自虐交じりに補足して「サンドウィッチマン」の2人を驚かせつつ、笑いを誘っていた。