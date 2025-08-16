Angellirの人気「ふんわりルームブラ」に新色♡肌馴染みペールベージュ＆ミスティブルー登場

シーオーメディカルが展開する機能性レディースインナーブランド「Angellir」の人気No.1アイテム「ふんわりルームブラ」に、“肌馴染み”をテーマにした新色【ペールベージュ】と【ミスティブルー】が登場。落ち着きとやさしさを兼ね備えた2カラーは、日中も就寝時も心地よく寄り添い、毎日のバストケアをより上質にしてくれます♡

肌に溶け込む♡新色2カラーの魅力

今回追加されたのは、肌本来の美しさを引き立てる【ペールベージュ】と、静かな空を思わせる【ミスティブルー】。

ペールベージュはナチュラルトーンで心地よく包み込み、自然体でいられる毎日を演出。

ミスティブルーは澄んだ空気感をまとい、リラックスできる時間を届けます。どちらも派手すぎず、TPOを選ばないカラーです。

機能性も抜群な「ふんわりルームブラ」

「ふんわりルームブラ」は累計販売数400万枚を突破した大人気ナイトブラ。ノンワイヤーのフロントホック構造でしっかりサポートし、背中にホックがないため就寝時も快適。

脇肉をカバーするパワーネットや、肌に触れる部分がコットン100％の仕様で優しい着け心地。タグレス設計で肌への負担も軽減します。日中の着用者も8割を超える万能さです。

シリーズ展開と価格情報

ふんわりルームブラ



価格：3,960円（税込）

サイズ：全7サイズ（カラー：ペールベージュ、ミスティブルーを含む全16カラー）

キュッとルームショーツ



価格：2,475円（税込）

サイズ：全3サイズ（カラー：ペールベージュ、ミスティブルーを含む全16カラー）

新色はブラだけでなく、ショーツにも展開。

毎日に寄り添うAngellirのやさしい彩り

新色【ペールベージュ】と【ミスティブルー】は、肌に自然に溶け込みながら、あなたの日常をそっと彩る特別な存在。

機能性もデザイン性も兼ね備えた「ふんわりルームブラ」とショーツの組み合わせで、バストケアをより心地よく♡落ち着いた色味は、自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもぴったりです。