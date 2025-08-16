キッチンにあふれるモノの山に限界を感じ、「全出し」に踏み切った3児の母の試行錯誤が、SNSで反響を呼んでいます。ズボラでも続けられる収納の工夫や、子どもと一緒に取り組んだ片付け体験が共感を集め、Instagram投稿には「見ててスッキリ」といったコメントとともに、1000件近い“いいね”が寄せられています。



【ビフォーアフター写真】こんなごちゃごちゃした台所をなんとかしたい！全出ししてみると…

「全出し」とは、収納の中身をすべて外に出して、不要なものを見直す片付け術のことです。育児と家事に追われる日々の中、そんな“全出し”に思い切って挑戦したのが、3人の子どもの母で、SNSを通じて家事アイデアを発信しているくり子さん（@kuriko_kurashi）です。



「キッチンって1日で何度も立つ場所なのに、ごちゃごちゃしていてすごく嫌いな空間になってたんです」（くり子さん）



SNSで「全出ししてスッキリしました！」という投稿を見かけたことも背中を押し、勢いで決行してみたといいますが、いざやってみると「もう『うわぁぁぁ…』って感じでした」とくり子さんは笑います。



全てのものを出してみると、目の前には想像の3倍もの“物の山”が。予想以上の物の多さに絶句しながらも、「ここまでやったならやるしかない」と覚悟を決めたそうです。



ちなみに、「全出しする」予定を決めた日には、子どもたちにも手伝いを依頼。迎えた当日は「最初はすごく動きがよくてノリノリだったんですが、途中から『ママやばいよ？まだあんの？』ってザワつき始めて（笑）。後半には自然にフェードアウトしていきました」（くり子さん）。



外に出してみた品々は、いるものといらないものを分別する必要があります。くり子さんは、「一番悩んだのは食器類でした」と話します。まだ使えるけれど使っていない“3軍・4軍”のアイテムについて、「いつから使ってない？」と自問しながら、思い切ってお別れしたそう。そして驚いたのは、消耗品のストックの多さ。「買ったらそのまま詰め込むスタイル」のせいで、存在を忘れていた在庫が大量に出てきたといいます。



収納については、「ズボラな私でもできそうか？続けられそうか？」を判断基準に、SNSで見かけたアイデアを積極的に参考にしたそう。「サイズを測ったりするのが地味に面倒…」ということもあり、「伸縮するケースや柔軟に使える収納グッズは神！」と語ります。



片付けに悩む人へのアドバイスを聞くと、「今日はこの引き出しだけ！」のように、少しずつでも始めるのが大事とのこと。その一方で、「“いつかやろう”って言いながらやらないタイプの人は、全出しして逃げ道をなくすのが一番！」と力強く語ります。



「ズボラな性格ではありますが、家が散らかっているとイライラしてしまうし、やっぱり自分の家は“心から大好きな場所”にしたいと思っています」（くり子さん）