ラグビー日本代表は16日、パシフィック・ネーションズカップ（PNC）に向けたFW合宿を東京都府中市で報道陣に公開した。この日は主にラインアウトのセッションを実施。30日の初戦・カナダ戦（ユアテックスタジアム仙台）で初キャップ獲得を狙うFL奥井章仁（23＝トヨタ）は「（チーム内の）競争率が高く、自分にとってチャレンジだが、1日1日充実している」と話した。

帝京大から昨年4月にトヨタ入りした奥井は、5月のジャパン・フィフティーン大分合宿から参加。6月の日本代表宮崎合宿にも招集されたものの、「ケガをした」と7月のウェールズ2連戦でピッチに立つことはできなかった。それでも再びチャンスが巡ってきただけに、「キャップを取りたい」と意欲を燃やした。

FW第3列として1メートル78、105キロは小柄だが、その分は「スキルフルなところをずっと武器にしてきた」と活路を求める。特にブレークダウンで相手のボールを奪うスティール（ジャッカル）は最大の強みにしており、「ウェールズ2連戦で（日本のスティールは）ほとんどなかったので、そこでアピールしていきたい」と話した。

所属のトヨタでは姫野和樹、三木皓正と2人の先輩に教わりながら、スティールの技術を磨いてきたという。「大学の時は体任せだった」というが、よりレベルの高いリーグワンでは通用しないと痛感。そのために足の位置、胸の位置や角度、全体的な姿勢など、基礎を一から見直し。昨季のリーグワンで成果を発揮したことが、代表招集にもつながった。

大学入学直後にHOへの転向を「考えた」ものの、「この体でできることを証明したい」とバックロー一本で勝負してきた奥井。「イメチェン」のために髪に入れたハイライトをさすりながら、「この体でどこまで通用するか試したい」と繰り返した。

