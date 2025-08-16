お笑いタレント・東野幸治（58）が15日深夜放送のABCラジオ「東野幸治のホンモノラジオ」（金曜深夜1・00）に出演。かつて大ブレークした芸人の現在に驚く場面があった。

今回はゲストにお笑いコンビ「にゃんこスター」のスーパー3助が登場。3月にマッチングアプリで出会った13歳下の女性と結婚していたことを発表していた。

17年にコンビを結成。同年10月には、コンビ結成5カ月で「キングオブコント2017」で準優勝。大塚愛の楽曲「さくらんぼ」に乗せて縄跳びを跳んだり踊ったりする斬新なコントでブレークしたが、現在は「年に2回ぐらいしか仕事ない」と明かした3助。東野は「えっ？春夏で1回、秋冬で1回？」と驚いた。

相方・アンゴラ村長は写真集が売れ話題となったが、一方自身は「ギャラが0円」だった月もあった。

生計を立てるため親しい先輩芸人のみなみかわの紹介で、「かもめんたる」槙尾ユウスケが経営する三軒茶屋でスパイスカレー専門店「三軒茶屋カリガリ マキオカリー」でアルバイト。ところが「凄く忙しくて…徐々にフェードアウト」。現在は違うところで「ちょこちょこ」アルバイトしている現状を打ち明けた。