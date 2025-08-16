ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１５日（日本時間１６日）に本拠地ロサンゼルスでのパドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、３打数無安打１打点だった。打率２割８分２厘。チームは３―２で競り勝ち、連敗を４で止めた。これで６９勝５３敗でパドレスと並んだ。

オープナーの左腕ペラルタのフルカウントからの７球目、外角高めの９６・２マイル（約１５４・８キロ）のシンカーを捉えた。角度２０度、打球速度１０７・３マイル（約１７２・７キロ）のライナーに大歓声が上がったが、中堅手・メリルの正面だった。飛距離３７３フィート（約１１３・７メートル）で、角度が付いていれば…という打球だった。

０―１の３回無死満塁は２番手の右腕バスケスのカウント２―２からの５球目、外角の９４・６マイル（約１５２・２キロ）のフォーシームにバットを合わせて二ゴロ。併殺崩れの間に三走が生還し、１―１の同点となり大谷に打点が付いた。続くベッツが中堅に犠飛を打ち上げ、２―１と勝ち越した。ただ、３番スミスの２球目にスタートを切るも二塁でタッチアウトになった。

６回一死無走者は３番手の右腕エストラダから四球を選んだ。後続が倒れ、生還することはできなかった。

７回にＴ・ヘルナンデスが中堅へ１９号ソロを放ち、３―１とリードを広げた。

８回に３番手の左腕ベシアが３四死球で一死満塁とされるとアラエスに左犠飛を打たれ、３―２とされるも４番手の右腕トライネンがマチャドを遊飛に打ち取り、ピンチを脱出した。

８回先頭は５番手の右腕ミラーのカウント１―２からの４球目、外角低めの１００・３マイル（約１６１・４キロ）のフォーシームに空振り三振だった。連続試合安打は１２で止まった。

９回は５番手のディアス、６番手のドライヤーと決死のリレーで逃げ切った。

先発したカーショーが６回２安打１失点と力投、救援陣も踏ん張った。大谷もしっかり打点を挙げて勝利に貢献した。パドレス戦６試合を含む１３連戦の初戦の勝利はチームに勢いを付ける。地区優勝へ向け再スタートだ。