今年の大河ドラマ『べらぼう 〜蔦重栄華乃夢噺〜』は横浜流星さんが主演を務めます。今回は異例の出世を遂げた田沼意次のリーダーシップ論を解説します。

田沼意次の逸話

田沼意次は、後に9代将軍となる徳川家重の小姓としてキャリアをスタートさせました。家重は臨終に際し、子の家治（10代将軍となる）に遺言しますが、それは意次を重用せよということでした。なぜか。家重曰く、意次は「またうとのもの（者）」だからというのです。聞き慣れない言葉でしょうが「またうと」（またうど）とは「正直者・律儀者」という意味です。

ちなみに「またうと」は「全人」（またきひと）の略語であり、本来は悪事をせず、欠けたところがない完璧な人との意味合いでした。自らの側近く仕えた意次を家重は正直者と見做していたのです。

もちろんこれは家重の主観が入っておりますが、10代将軍となった子の家治も意次を重用していますので、家治もまた意次を正直者と認識した可能性もあるでしょう。意次は、下っ端の家来の者にまで親しく声をかけ、権勢を誇るようなことはなかったと言いますので、ここからもその人柄というものがわかります。

家重に側近く仕えた大岡忠光も「よく人にへり下りしかば、人も又にくみうらまず」（『徳川実紀』）、へりくだった態度で他人に接したので人から恨みを買うことはなかったと評されています。

温厚な性格で、威張らないというのは、意次の時代の政治家の特徴とも言われています。

意次は「家来たちに情けをかけるという点では、比べられる者がない」（『翁草』）と評されましたが、それを示す逸話が残っています。

ある寒い朝、意次は江戸城に登城しようとしていました。登城に際しては、駕籠を担ぐ者・槍を持つ者などなど多くの者がお供をします。すぐに出発するかと思いきや、意次は供の頭を呼んでこう言うではありませんか。

「今朝はとても寒いので、お供の行列につく下級の奉公人に、行った先で不作法がないようにと申し付けよ。その上で、酒を振る舞い、もし酒が飲めない者がいたら温かい食べ物を与えよ。寒さを凌がせるのだ」と。

意次はその間は待っているということで、屋敷の奥に戻っていったとのこと。差し入れをしたのです。

この逸話から、意次は気遣いの人ということができるでしょう。意次は子孫に対し、7カ条の遺訓を書き残していますが、そこからも意次の人柄、指導者観というものが浮かび上がってきます。

田沼意次が書き残した7カ条の遺訓

その第1条には「忠節」を忘却してはならないということが書かれています。なぜなら、田沼家は将軍（家重・家治父子）から比類のない御恩を蒙ったからでした。第1条の文からも、意次の律儀さが窺えます。

第2条は、親孝行と親戚とねんごろにすること。

第3条は、友人や同僚などとは裏表なく接すること。目下の人々にも情けをかけよと説いています。

第4条では、家中の者を憐れみ、賞罰に贔屓があってはならないと主張しています。

第5条は武芸を怠るなということ。

第6条は権門（権勢がある家柄）には無礼がなきよう気を配れ。公事（公務）には軽く見えるようなことでも念を入れよ。

第7条は勝手元不如意（家計が苦しく金がないこと）ではいけないということが述べられています。

以上が意次の遺訓です。意次の人情というものがよくわかりますが、同時に彼の慎重さというものが窺えます。権門には無礼なきよう気を配れや、公事には念を入れよ（第6条）というところに意次の慎重さと言いますか繊細さが表れているように思います。

意次は、人と違う行儀・作法をして世間から変人扱いされることも戒めていますが、それもまた尋常でない出世をしてきた意次が培ってきた世間知と言えるのかもしれません。

意次の家来への情けを「心から家来のことを思いやっているのではない」「裏には悪い魂胆があって、それを隠すためにやっているのだ」と非難する向きもありますが、果たしてそうでしょうか。

前述の寒い朝の逸話にしても、悪い魂胆というよりは、差し入れをしてお供の人々に気持ちよく働いてもらおうという想いからのものでしょう。

意次は家来の労をねぎらい、すぐに褒美を与えたといいますが、これは意次が人心操縦術に長けていたことを示すものであって、それほど非難されるようなものではないでしょう。

賢くて世間知に長けた人物像

意次は同時代人から「はつめい」（発明）と評されました。「はつめい」とは賢いという意味です。先に登場した大岡忠光も主殿頭（意次）を「発明だが、年若」と評価しています。また当時の落書にも「はつめいは 人に田沼ぬ 智恵袋 名も徳もとれ 主殿も家頼も」というものがありました。意次は発明の人だというのです。

確かに意次は賢い人であったでしょうが、前掲の遺訓などを見ていたら、世間知に長けた人物とも言えるかもしれません。意次の言動から、現代人が学べることは多々あるでしょう。

