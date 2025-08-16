大混雑の「NIKKE」ブース

Level Infiniteは、8月16日・17日に東京ビックサイトで開催されているコミックマーケット106（夏コミ）の企業ブースに、背中で魅せるガンガールRPG 「勝利の女神:NIKKE(以下、NIKKE」のブースを出展した。

ゲームにも登場する「アドマイアー号」が現実世界に登場。船首部分がブースに展示されており、記念撮影もできる。船首のイージスカノン砲台には「Gold Doro」が鎮座していた。

また、ブースのステージエリアでは「NIKKE」史上では初となるステージコスプレショーを開催。水着ドレス姿のドロシーやエレグなどのコスプレパフォーマンスが行なわれている。期間中には、ファン参加型のコスプレステージも予定されている。

また、南コンコースエスカレータ手前、東8ホール、西4階などに巨大なスペシャル広告が掲載されているので、移動の途中などに見つけて欲しい。

アドマイアー号の船首

「Gold Doro」が置かれている

コスプレショー

巨大広告

ここにも「Gold Doro」が

ブースでは、缶バッジ、アクリルスタンド、はっぴ、Tシャツなど会場限定を含む多数のグッズが販売されている。また特製うちわの配付や、ステッカープレゼント企画も開催されている。

【会場で販売されているグッズ】