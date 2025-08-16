◆米大リーグ ドジャース３―２パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ナ・リーグ西地区首位のパドレスが２位のドジャースとの首位攻防戦に敗れ、６９勝５３敗で並ばれた。連勝は５でストップ。昨季のレギュラーシーズンでは８勝５敗と勝ち越したド軍相手に今季は２勝６敗と大きくリードを許している。

２点を追う８回。７番・イグレシアス、続くクロネンワースが連続死球。犠打で１死二、三塁とし、さらにタティスの四球で満塁と左腕ベシアを攻め立てた。アラエスの左犠飛で１点差に迫り、なおも２死一、二塁だったが、マチャドは右腕トライネンに１球で遊飛に打ち取られた。２回にはロレアノの１８号ソロで先制したが、３回に無死満塁から大谷の二ゴロ、ベッツの中犠飛で逆転され、７回はＴ・ヘルナンデスに１９号ソロを被弾。先発予定だったキングが左膝炎症で負傷者リスト（ＩＬ）入りしたため、ブルペンデーで臨んだが、あと１点が遠かった。２点ビハインドの７回１死一塁から４番手で登板した松井裕樹投手（２９）は２／３回を無失点に封じた。

この日まで直近１７試合で１４勝３敗と快進撃を続けていたパドレスは、７月３日（同４日）時点で最大９もあったドジャースとのゲーム差を逆転し、今月１３日（同１４日）に首位奪取。１ゲーム差をつけた状態で敵地に乗り込んできた。

ドジャースタジアムでは前回６月１６〜１９日（同１７〜２０日）の４連戦で大谷翔平投手（３１）への２死球を含む計８死球が飛び交い、遺恨が残った。シルト監督もロバーツ監督と乱闘を起こして退場処分と１試合の出場停止処分などを受けた。この日の試合前にシルト監督は「直接対決なので確かに重要度は高い。しかし、我々は毎日をシーズンで最も重要な日として臨むことでここまで来た。それは今後も変わらない。ただ野球をするだけだ」と冷静に話していた。

今カードの第３戦となる１７日（同１８日）には日本時間でこの日３９歳の誕生日を迎えたダルビッシュ有投手を先発させる。第２戦で勝利してダルビッシュを送り出したいところだ。