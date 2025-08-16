池田エライザ、母を公開 散歩ショットに反響続々「すごい遺伝子」「とんでもないオーラ」
【モデルプレス＝2025/08/16】女優の池田エライザが15日、自身のInstagramを更新。母の写真を披露し話題を集めている。
【写真】池田エライザ、美人母との散歩ショット
池田は「母と散歩」と母との時間を報告し、散歩の様子を収めた写真を公開。池田の母は全身黒でまとめたコーディネートで美しいスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「仲良し親子」「素敵すぎる」「お母さんスタイル抜群でかっこいい」「すごい遺伝子」「とんでもないオーラ」と反響が寄せられた。（modelpress編集部）
