M!LK、2025年の夢は「紅白」出場「この5人で出たい」「泣きながら歌ってるかも」
【モデルプレス＝2025/08/16】M!LKが、15日放送のニッポン放送「M!LKのオールナイトニッポン」（深夜1時〜）に生出演。グループの夢を語った。
【写真】佐野勇斗、弟2人＆両親で撮影した密着プリ
情報：ニッポン放送
◆M!LK、2025年の夢は「紅白歌合戦」出場
今年の夢について、リーダーの吉田仁人が「今年はなんとか、『紅白歌合戦』に出たいです！」とNHK「紅白歌合戦」出場への想いを宣言したこの日。佐野勇斗がグループ結成時から言い続けていたことでもあるのだという。現実味がないと感じ、そう口にするのもはばかれる時期もあったというが、楽曲「イイじゃん」のヒットを受け、夢に一歩近づいたM!LK。塩崎太一（※「崎」は正式には「はしごだか」）も「おれ、この5人で出たいよ！想像しただけで感動しちゃうわ」と口にし、吉田も「自分たちが一番うるっときちゃうかもしんない」と想像するだけでしみじみとした状況に。「泣きながら『イイじゃん』歌ってるかもしれない」とジョークを交えつつ「紅白」への想いを熱く語りあった。
◆佐野勇斗「紅白」出ない理由を親戚に説明
また、数年前までは年末年始には仕事が無いため実家に帰省していたというメンバーたち。「紅白」に“出る”ではなく、実家で“見る”という状況だったため、佐野は「親戚に何か言われるのよ。『出れたらいいね？』みたいな」とせっつかれることもあったのだとか。
しかしドラマに多数出演している佐野ゆえ「ドラマがね！」「スケジュールかつかつだから、リハもできんし〜」と、ドラマを言い訳にしていたと告白。また山中柔太朗も同じように親戚から「紅白」出場について聞かれた際は「佐野さんスケジュール無いんじゃないかな〜」と佐野のドラマを理由に「出たいけどね〜『紅白』は今ちょっと無理だね〜」と弁明していたと明かし、一同を笑わせていた。（modelpress編集部）
