「ドジャース３−２パドレス」（１５日、ロサンゼルス）

ドジャースが競り勝って連敗を４で止め、首位のパドレスと６９勝５３敗で並んだ。

大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場。０−１の三回無死満塁で二ゴロの間に打点を挙げ同点としたが、３打数無安打、１四球、１三振に終わって、８連続試合安打が１２で止まった。大谷は８月１３試合目で初めての無安打。

大谷は初回の第１打席は中飛、六回の第３打席は四球。八回先頭の第４打席は空振り三振に倒れた。

ドジャースは０−１の三回無死満塁で大谷の二ゴロの間に同点。なおも１死一、三塁でベッツの中犠飛で勝ち越した。七回にはテオスカー・ヘルナンデスの１９号ソロで加点した。

先発のカーショーは６回２安打１失点の好投で７勝目（２敗）。カーショーは登板３試合連続のクオリティースタート（ＱＳ、６回以上、自責点３以下）。１点リードの九回は今季途中でレッズを戦力外となりドジャースに加入したディアスが登板。レッズで２３、２４年のクローザーを務めた右腕が２死を奪うと、最後はドライヤーが２死一塁で登板し、綱渡りの継投で逃げ切った。勝利の瞬間、大谷は手を叩きながらベンチを出て、ナインを迎えた。