◇セ・リーグ 巨人―阪神（2025年8月16日 東京D）

巨人は、16日の阪神戦（東京ドーム）を6月3日に89歳で死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催。

試合前のセレモニアルピッチでは球団レジェンドOBの松井秀喜氏（51）が登板し、前監督の原辰徳オーナー付特別顧問（67）も登場した。

投手の松井秀喜氏（51）にボールを届けるボールデリバリー役を堀内恒夫氏（77）が務め、捕手は阿部慎之助監督（46）。左打席にソフトバンク・王貞治会長（85）、右打席には原氏が立った。審判は高橋由伸氏（50）が務めた。

原氏は81年、前年まで監督を務めていた長嶋さんと入れ替わる形で巨人入団。93年からの第2次政権時代には密着指導を受けた。02年から長嶋さんの後を受けて監督就任。常にミスターの背中を追ってきた。

6月7日の通夜では弔辞を読み「本当に全てを学ばせてもらいました。試合中も、移動するバスの中も、常に長嶋さんの後ろが私の定位置でしたから、私ほど長嶋さんの背中を見つめた人間はいない」と故人への熱い思いを語っていた。