◇セ・リーグ 巨人―阪神（2025年8月16日 東京D）

巨人は、16日の阪神戦（東京ドーム）を6月3日に89歳で死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催。

試合前のセレモニアルピッチに球団レジェンドOBの松井秀喜氏（51）が登板した。

左打席にソフトバンク・王貞治会長（85）、右打席には原辰徳オーナー付特別顧問（67）が立った。山なりながら原氏の内角方向にノーバウンド投球を見せ、大歓声が起こった。登板後には天に向かって手を振り、天国のミスターにあいさつした。

「両打席に大レジェンドがおられまして、ちょっと久しぶりにビビりましたけど、良かったです。（ストライク投球は）監督（長嶋さん）が見守ってくれたんじゃないですか。“投げますよ。監督、投げますね”って」

長嶋さんが監督復帰した92年ドラフト会議で4球団競合の末に当たりクジを引き当て、自宅などでマンツーマンの素振り指導を繰り返し受けた師弟関係。恩師が死去した際には、米ニューヨークから航空便に飛び乗り、恩師が眠る都内の自宅へ直行した。6月8日の葬儀・告別式では弔辞で涙をこらえながら素振り特訓などの思い出を振り返り、「ありがとうございましたも、さようならも言いません。今後も引き続き、よろしくお願いします」とこうべを垂れていた。

13年に国民栄誉賞をともに受賞。同年5月5日の授賞式後、始球式で松井氏が投手を務め、長嶋さんが左手だけでスイングした。

この日の感動的なセレモニーには「監督が一番喜んでいると思います。常にファンの皆様に気持ちが向いている方だったので。ファンの方がこういう形で喜んで下さるので、監督自身が一番、喜んでいると思います」と恩師を思いやった。