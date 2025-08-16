台湾メディアのETtodayは14日、日本に行く際に必ず持っていくべきある物がSNS上で話題になっていると報じた。

記事によると、SNS・Threads（スレッズ）である台湾人ユーザーが「これから日本旅行に行く人は、必ずUVカットの折りたたみ傘を持ち歩くべき。しかも遮光率は100％が望ましい。日本の太陽は冗談抜きで危険、本当に！」と呼び掛けた。

この投稿に、多くのユーザーが賛同し、「同意。熊本から帰ってきたばかりだけど暑くて発狂しそうだった。日傘を持っていって良かった」「これは全然、大げさじゃない！太陽はレーザー光、体感はオーブンのよう」「本当に暑すぎて理解不能なほど。夏に日本に行くには準備が必須。傘、日焼け止め、冷感スプレー、冷感ウェットティッシュ、ハンディ扇風機を持っていってもこの暑さ」「日傘だけでなく小型扇風機も必要。水分やスポーツドリンクでの補給も忘れずに、さもないと熱中症になる」「先月大阪から帰ってきたけど、本当に台湾よりも暑くて蒸してた」といった声が上がったという。

また、「先週、名古屋に6日間滞在したけど、日差しで頭皮が痛くなるほどで本当に暑すぎた」「上着を着ず、日焼け止めも塗らなかったから腕が真っ黒に日焼けした」「今年の日本の夏は本当に恐ろしい。10分も歩かない距離でも日差しで倒れそうになる」「去年の8月に日本に5日間滞在したけど、肌が二段階ほど黒くなり、（南の）島に行くよりも日焼けした」「以前、夏に京都へ行ったけど、本当に日焼けし、色白の彼氏もすぐに肌が赤くなり、皮がむけた。それ以来、冬に行くことにして、夏は絶対に行かない。暑すぎて、水を買う方が買い物や交通費よりもお金がかかる」といった実体験を語るユーザーもいたという。（翻訳・編集/北田）