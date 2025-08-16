◇第107回全国高校野球選手権第11日 3回戦 山梨学院14―0岡山学芸館（2025年8月16日 甲子園）

山梨学院（山梨）が猛打で岡山学芸館（岡山）を圧倒した。14得点は07年に出場した甲府商が1回戦・境（鳥取）戦で挙げた得点と並ぶ山梨県勢の夏最多得点となった。

打線爆発の吉兆があった。1―0で迎えた2回だ。8番・田村颯丈郎（3年）が一塁側内野席にファウルを放つと、観客が両手でダイレクトキャッチし、大きな拍手、どよめきが起きた。「ファインプレー」をしたのは山梨学院野球部OBのシンガー・ソングライター伸太郎氏（51）だ。

「僕は山梨学院でセンターだったんです。打った瞬間、スライスしてくるボールの軌道が分かったので“これは来る”と。この満員の甲子園で僕のところにボールが飛んでくるって…。新しい扉（初の8強）を開いた山梨学院。まだまだ開いてくれそうです」

実は同校のチャンステーマ「BIG WAVE」の生みの親である。12年前に吉田監督から「点が取れる曲を」と要望され“魔曲”を書き上げていた。

チャンステーマの生みの親が「ファインプレー」を見せた後、打線が爆発した。5回に6得点すると、8回に5得点とビッグイニングが続いた。チャンステーマの「BIG WAVE」が流れる度に快音が響いた。

観客にプレゼントされる甲子園のファウルボールを手に「僕はツイてる男だなと。勝利もキャッチしました。（チャンステーマで打線がつながり）作り手冥利に尽きます」と伸太郎氏。追い風は山梨学院に吹いていた。（柳内 遼平）