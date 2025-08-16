イスラエルの閣僚と投獄中のパレスチナ人指導者が面会する動画に批判の声/Itamar Ben-Gvir via Telegram

（ＣＮＮ）イスラエルのベングビール国家安全保障相が今週、刑務所にいる著名なパレスチナ人の受刑者と面会した際に、その人物を嘲笑する自身の動画を投稿し、支持者から激しい非難を浴びている。

投獄中のマルワン・バルグーティ氏（６６）は、２００２年にイスラエル民間人５人を殺害した攻撃計画に関与した罪で有罪判決を受け、現在五つの終身刑に服している。今回の動画に映るまで、長年その姿を見せていなかった。バルグーティ氏はやつれた様子で、両腕を前に組んで軽くうなずいている。

１３秒間の動画の中で、ベングビール氏はバルグーティ氏を嘲笑し、脅迫。「イスラエルの人々を傷つける者、子どもを殺す者、女性を殺す者は誰であれ根絶する」と強調している。

バルグーティ氏は何か言い返そうとしたようだが、ベングビール氏が即座に遮った。そして動画は突然終了する。ベングビール氏は１５日の午前、ＳＮＳテレグラムの自身のチャンネルにこの動画を投稿した。

世論調査によれば、バルグーティ氏は常に最も人気のあるパレスチナ人の政治家と目されている。獄中生活を送ることで、パレスチナ人からの称賛は一段と高まっている。終身刑にもかかわらず、高齢となったパレスチナ自治政府のアッバス議長の後継者と見なす向きもある。

パレスチナ側は、現在の戦争での停戦交渉を含め、何度もバルグーティ氏の釈放を求めてきた。しかし、イスラエルはバルグーティ氏の釈放を検討することを拒否している。

パレスチナ当局はほぼ即座に動画に反応し、ベングビール氏のメッセージとバルグーティ氏の状況を非難した。バルグーティ氏の家族とパレスチナ囚人協会によると、バルグーティ氏は２３年１０月７日の戦争勃発以来、独房監禁されている。

バルグーティ氏のいとこはＣＮＮの取材に答え、動画の中の同氏が極度にやつれ、衰弱しているように見えるのは「刑務所で飢えさせられている」ためだと主張した。

ベングビール氏がこの動画を投稿した理由は不明だが、動画はバルグーティ氏が収監されているイスラエル南部の厳重警備刑務所で撮影されたとみられる。ベングビール氏は挑発的な発言で知られ、反アラブ煽動罪で服役した経験もある。

パレスチナ自治政府のアルシェイク副議長は、ベングビール氏の脅迫を「囚人に対する心理的、道徳的、そして肉体的なテロ行為の極みであり、国際条約および人道的規範への違反だ」と非難した。