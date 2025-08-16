ロンブー田村淳、自宅庭で娘たちとプールを楽しむ「こんなに大きなプールは凄い」「2個も置けるなんて！」
お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳（51）が15日、自身のインスタグラムを更新。大きな自宅プールを満喫する親子ショットを公開した。
【写真】「お庭にこんなに大きなプールは凄い」自宅庭で娘たちとプールを楽しむロンブー田村淳
「今日はお庭でプール」とつづり、娘とともにプールで遊ぶ写真をアップ。「すべり台では、パパが滑り落ちるまで身体がビニールにひっついて30秒以上かかって家族に心配をかけました」とほっこりするエピソードを明かし、全力の笑顔で滑り台プールを楽しむ自身の写真も披露した。
投稿では続けて「娘たちへ」と書き出し、「プールの中でやったオリジナルルールの鬼ごっこ 新しいゲームのルールん作り出せばどんな状況下でも楽しめることができます 楽しいことを自らの作り出せる！見つけ出せる人になってね」と自身の思いをつづった。
この投稿には「最高の夏休みですね〜」「幸せたっぷりで羨ましいです」「淳さんが1番楽しそ〜」「凄いプール」「お庭にこんなに大きなプールは凄い」「大きいプールが2個も置けるなんて！」などの声が寄せられている。
