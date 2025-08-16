これ全部【しまむら】なの！？ 40・50代がマネしたい♡「涼しげコーデ」

【しまむら】には、40・50代がおしゃれに着こなせそうな、夏にぴったりのアイテムが満載。おしゃれなインフルエンサーも、高見えするトップスやパンツなどをうまく組み合わせて、涼しげコーデを楽しんでいるようです。猛暑日だって涼しげな印象を与える【しまむら】コーデで、おしゃれに過ごして。

好印象を狙える！ 高見えする夏ジャケット

きちんと感があり、高見えする半袖のテーラードジャケット。実際に購入した@naco_roomsさんによるとリネンのようなサラッとした素材と、淡いベージュの色味が涼しげです。ダブルボタンで上品な見た目のジャケットは、インナー次第で雰囲気が変わり、オンでもオフでもさまざまなシーンで着回せそう。きちんと袖を通して着るのはもちろん、コーディネートのアクセントとして、肩掛けしてもおしゃれに決まりそうです。

着回し力高めな万能コクーンパンツ

綿100％素材を使用した、コクーンシルエット、ダークグレーのパンツ。ゆったりしたシルエットで太ももやふくらはぎはうまくカバーしつつ、足首をきゅっと細く見せて、美脚効果が狙えそうです。ブラウスなどと合わせればオフィスカジュアルに、Ｔシャツと合わせれば休日コーデにと、活躍の幅が広そう。@naco_roomsさんは、「綿ガーゼを2枚重ねてあるから透け感も抑えられていて◎」と、着用感についてコメントしています。

カジュアルに持てそうなジュートバッグ

ナチュラルな風合いがおしゃれなジュート素材を使用したトートバッグ。コーディネートに夏らしさをプラスしたり、カジュアルダウンさせたりするのに役立ちそうなデザインです。@naco_roomsさんは、「キャンバスとジュート素材なのでしっかりしててマチもたっぷりあるので使い勝手も◎」とうれしいポイントを紹介。ペットボトルや紫外線対策グッズなどで荷物が増えがちな夏の、よき相棒になってくれそうです。

きちんと感とこなれ感を両立した涼しげコーデ

半袖のテーラードジャケット、コクーンパンツ、ジュートバッグを組み合わせた、夏らしい垢抜けコーディネート。涼しげな素材を使ったアイテムをうまく組み合わせることで、快適に過ごせそうなおしゃれコーデが完成しています。ジャケットできちんと感を出しながらも、バッグやサンダルで抜け感を出し、こなれた印象を作っているのがポイント。落ち着いた色味でまとめると、大人っぽく決まります。おしゃれさも涼しさもあきらめない、真夏にぴったりの着こなしです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W