将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」準決勝・第1試合、チーム天彦 対 チーム豊島が8月16日に行われ、チーム天彦がスコア5-1と快勝し、決勝進出を決めた。予選Bリーグを2位で通過したチーム天彦だったが、予選Aリーグを1位通過してきた強豪・チーム豊島に対し、リーダー・佐藤天彦九段（37）、広瀬章人九段（38）がそれぞれ2連勝。予選で大活躍した増田康宏八段（27）も1勝と、全棋士が勝利する安定感もある勝ちっぷりで、初優勝に王手をかけた。

チームの雰囲気の良さそのままに、快進撃で勝ち切った。第1局、佐藤九段がリーダー自ら登場すると、剛腕の難敵・糸谷哲郎八段（36）と一手損角換わりの将棋に。中盤は糸谷八段の攻めを佐藤九段が受け続ける展開になるも、終盤にかけて佐藤九段が反撃すると、最後は迫力ある攻め合いを制して先勝した。

第2局は増田八段が落としたものの、第3局はすぐさま広瀬九段が取り返した。大石直嗣七段（35）との一局は角交換型振り飛車から、広瀬九段が居飛車、大石七段がダイレクト向かい飛車の対抗形になると、両者ともにどこから攻めの糸口を見つけるか難しい序盤になったが、広瀬九段が角切りを契機に右辺を攻略。大石七段の粘りを振り切り、安定感抜群の内容で勝利した。

第4局は佐藤九段が糸谷八段と再戦し、中盤からペースを握ってそのまま快勝。スコア3-1と頭一つ抜け出すと、第5局は増田八段の出番。豊島九段との再戦になると、70手過ぎまでほぼ互角というじっくりとした展開になったが、中盤から終盤にかけて豊島九段の攻めに対してカウンターを取るように増田八段が反撃。両者、秒を読まれる激戦の中、豊島九段が強引に攻めてきたところを切り返し、激戦を振り切った。

勝利に王手をかけて迎えた第6局も広瀬九段と大石七段の再戦に。角換わりの出だしになると、中盤は両者の馬が盤面中央で踊る展開に進んだが、手厚く守りつつ駒得を重ねた広瀬九段が終始リード。大石七段が終盤、必死に後手の玉頭に戦力を集中したものの、落ち着き払った広瀬九段が勝勢。最後まで指し手が乱れることなく勝利を収め、同時にチーム勝利も手にした。

試合後、佐藤九段は「どういう戦いになるか予想がつかなかったですが、最初の方からいい流れになりました。自分自身も2連勝できましたし、このルールは1局目でどういう将棋が指せるかで精神的に大きいので、よかったです」と喜びを語ると、決勝に向けては「なかなか予選の1局1局を勝つのも大変なので、決勝の舞台はとてもうれしいですし、楽しみにしています」と笑顔だった。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。優勝賞金は1000万円。

（ABEMA／将棋チャンネルより）

