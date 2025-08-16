［戦後８０年］食の記憶＜３＞

主食の米は１９４１年から配給制が始まった。

次第に配給の米も不足するようになり、イモなどでかさまししたり、すいとんなどの代用食でしのいだりした。８０、９０歳代を中心に「食の記憶」について寄せられた１００通を超える投稿では、空腹を乗り越えた苦労がうかがえる。

「代用食」平和願い今も食卓に

岡山市の平井定子さん（８７）は毎年８月１５日に小麦粉の団子汁を食べる。いわゆる「すいとん」で、主食のご飯の代わりに作った代表的な代用食だ。戦時中の食事の苦労や食べることができるありがたさを知ってもらおうと戦後、孫にも作った。「戦時中の食事作りを担った母の苦労を思い出し、２０年ほど前から作るようになりました」

４５年６月に市内で空襲があり、岡山県の山間部にある母の実家近くに疎開した。家族を十分に養う食料がなく、母が買い出しに出かける姿を覚えている。米が手に入った時にはサツマイモがたっぷりと入ったおかゆを作ってくれた。米の粒は数えるほどだったが、おいしかった。

その頃よく食べていたのが小麦粉を水で溶いて煮る団子汁。小麦粉といっても外皮の「ふすま」がついたもので、団子は茶色だ。具も野草やサツマイモを少し入れただけで、うっすらと塩味だった。ふすまはぼそぼそとして食べにくかった。

今も作る団子汁はタマネギを切って麺つゆで味付けした汁に入れ、こねた小麦粉を加えたもの。「材料がよくなり、粗末に作っても当時の味にはならないが、あの頃の生活や戦争があったことを忘れずに平和であってほしいと思いながら食べています」と話す。

◇

米が不足し、様々なもので主食の代わりにした。４２年以降は米の代わりに麺、小麦粉、イモなどが主食として配給されるようになった。サツマイモやカボチャ、大根、その葉や茎などもご飯や雑炊に混ぜてかさましした。

札幌市の女性（８６）が大阪にいた４、５歳頃の時に食べていたのは大根の葉などが入ったご飯。野菜が苦手な兄が葉を取り出すと茶わんの中は３分の１ほどに減った。

雑穀のコウリャンが入った赤いご飯や、大豆の搾りかすが入った黄色いご飯の日もあった。コウリャンご飯は食べやすかったが、大豆の搾りかすはのみ込みにくかった。「戦前の記憶はほとんどなく、戦時中の食事が私にとっては普通だったのです」と話す。

ご飯でなく、具の少ない雑炊やおかゆも日常的になる。

川崎市の男性（９３）は、４４年頃に食べたヒジキの茎入りのおかゆを覚えている。「ほとんど枝のような硬い部分で食べにくかった」。配給とは別に近所のそば屋さんで配られると聞きつけ、鍋を持って受け取っていた。

米の代わりに空腹を満たしたのはイモ類だ。男性は、「これがイモか」と疑うほど大きなサツマイモもよく食べた。配給された「農林１号」と呼ばれる品種で、筋張ってカボチャのように硬く、なたで細かく切ってふかした。

「４５年３月の東京大空襲など何度か死を覚悟したが、その恐怖は一瞬で、空腹との闘いのほうが戦争でした。二度と味わいたくない」と話す。

イモの増産が叫ばれ、空き地などでサツマイモやカボチャを作ることが奨励された。

乳児のための母乳も代用でまかなわれた。滋賀県長浜市の女性（８５）は終戦直前に生まれた弟が代用乳を飲んでいた姿を記憶する。

栄養が足りず、母親の乳が出なかったので、配給の米粉と砂糖を雪平鍋でどろどろに煮て、スプーンで飲ませていた。残った代用乳を指ですくってなめたことがあり、その甘さに「おいしい！」と感動すると、母は「かわいそうに」と悲しそうな顔になった。「甘いものなんて食べたことがない私を哀れに思ったのかも」と振り返る。

サツマイモ「葉柄むき」忘れられず

▽兵庫県西宮市、女性（８９）「サツマイモの葉と茎をつなぐ部分の皮をむく『葉柄（ようへい）むき』という言葉が忘れられません。疎開先のお寺で硬い薄皮を何本もむき続けました。食べたのだと思いますが、味の記憶はありません」

▽大阪府茨木市、男性（９２）「小学５年生になった１９４４年頃から父母の話題は食糧難のことばかり。米が隠れるほどの大根の葉が入ったご飯が日常になりました。鶏を飼っていたので、弁当に卵焼きを入れて学校に持って行き、農家の子どもの米と交換して食べたのを覚えています」