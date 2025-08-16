トランプ大統領が米露首脳会談を終えて「会談は10点満点」ゼレンスキー大統領を交えた3者会談を今後調整へ

アメリカのトランプ大統領は米露首脳会談後にインタビューに応じ、ロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の首脳会談が今後調整される見込みだと明らかにしました。

トランプ大統領は15日、米露首脳会談の終了直後にFOXニュースの番組のインタビューに応じました。

トランプ氏はプーチン大統領との会談について、ウクライナとの領土問題や安全保障について交渉したことを明らかにし、最終的に合意できるかどうかは「ゼレンスキー大統領次第だ」と強調しました。

その上で「ロシアとウクライナの首脳会談が今後調整され、自身も立ち会う」と述べ、ゼレンスキー大統領へのアドバイスとして「取り引きをしなくてはならない」と主張しました。

また会談の結果を受けて、「今の時点でロシア産原油を購入している中国への関税引き上げ、いわゆる二次関税は考えていない」とも述べました。

一方、「トランプ氏が大統領だったらこの戦争は起こらなかった」というプーチン大統領の発言について「とても嬉しかった」と振り返り、「非常に仲良くできた」として会談自体は10点満点中「10点だった」と評価しました。