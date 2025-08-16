ガルナチョ獲得の噂が絶えないチェルシー 指揮官マレスカ監督が左WGの補強について言及…… 「おそらくそこにも選手が必要だ」
今夏の移籍市場でも積極補強が続くチェルシーだが、さらなる戦力強化を目指すようだ。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーで指揮を執るエンツォ・マレスカ監督は左ウイングの補強について言及したという。
マレスカ監督は17日に控える24-25プレミアリーグ開幕戦、クリスタル・パレス戦の前日会見に出席。同監督は会見の場では左ウイングの補強について語った。
左ウイングの補強を示唆するコメントを残したマレスカ監督。ロマーノ氏はこのコメントを受けてその選手はマンチェスター・ユナイテッドのアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョだろうと明言。
アトレティコ・マドリードの下部組織出身であるガルナチョは2020年10月にマンUのユースチームに移籍すると、2022年7月には17歳という若さでマンUのトップチームに昇格。若き逸材として23-24シーズンはプレミアリーグ7ゴール4アシストを挙げるなど若くして印象的な活躍を見せたが、更なる活躍が期待された昨季は36試合に出場しながらプレミアリーグで6ゴール2アシストと十分な結果は残せていない。
そして今夏はマンU退団が決定的になっており、ガルナチョ自身はチェルシー移籍のみを希望していると報道されている。
補強が続くチェルシーだが果たしてガルナチョの獲得は実現するのだろうか。
One year ago today, Alejandro Garnacho decided to win Goal of the Season. pic.twitter.com/b0LqbQWPYK— Premier League (@premierleague) November 26, 2024