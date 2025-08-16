お笑いコンビ、フットボールアワーの岩尾望（49）が16日までに更新されたYouTubeチャンネル「ざっくりYouTube」に出演。突然の病気に襲われたことを告白した。

岩尾は冒頭で「3週間前ぐらいに、急にお腹がチクチクチクチク痛くなり出して、お腹なのかアバラなのか、足の付け根なのか…なんか痛いな、原因不明でって（なって）。で、結局それが帯状疱疹っていうやつやったんですよ」と明かした。

そして症状や判明した経緯について「最初、なんかずっと（お腹のあたりが）痛い。で、病院行ったけど、原因はCT撮ったけど分からへん。（医師が）“様子見ましょうか”みたいになって。で、何日後かに、鏡みたら（お腹のあたりが）ノミかダニにかまれたみたいな感じの（症状が）わーって出てて、で、皮膚科で診てもらったら、“帯状疱疹ですね”ってなったんですよ」と説明した。

岩尾は、ストレスや生活環境の変化などが原因で帯状疱疹になったと聞いた他の芸人の名をあげつつ「でも僕別に、何の変化もないし。めちゃめちゃ忙しかったとかもないし、別にウケてもスベッてもないし。強烈なストレスかかるような仕事とかもなく、お医者さんは“疲労だと思います”みたいな。でもそんなスケジュール的にもそんなんでもないから、俺原因何やねん？みたいな」とぼやき、「しばらく“痛い痛い”が続いたから、ちょっとほんま怖かったですね。怖なってきて…。Amazonの”定期お特便”をちょっとずつ解約していったもん。おれ、もしものことあったら届き続けてもしょうがないなと思って…」とまで思いつめたことを振り返った。

相方の後藤輝基は「何、死に支度してんねん」と突っ込み、笑いを誘っていた。