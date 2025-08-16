IVE、“ハゲ”問題に直面!?圧倒的パフォーマンスを披露した世界的音楽フェスの裏側に密着

ガールズグループIVEの大規模音楽フェスティバルのヘッドライナーステージ、その裏側が公開される。

来る8月17日、韓国で放送されるKBS2『クレイジーリッチコリアン』（原題）では、ガウル、レイ、リズ、イソがスタジオを訪ね、世界4大音楽フェスティバル「ロラパルーザ・ベルリン」のステージに上がるまでの過程を、臨場感を持って解説する。

歴代最短期間で音楽番組1位、大賞・新人賞席巻、経済誌『フォーブス』の「アジアで影響力のある30歳以下の30人」選定など、華麗な記録を打ち立ててきたIVEは2年連続で「ロラパルーザ」の招待を受け、今年はメインステージでフィナーレを飾るヘッドライナーに抜擢された。

20時間の長距離移動の直後、IVEは時差に適応する暇もなく、リハーサルに突入する。バンドやダンスチームとともに編曲されたサウンドと変更された振り付けおよび動線を、実際のステージのように合わせながらプロとしての一面を披露する。

（写真＝KBS2）

公演前日に突然発生した突出舞台のトラブルにも、リーダーのユジンは落ち着いてグループを率いて、危機に対処するリーダーシップを発揮。ほかのメンバーもまた動線を新しく学び、万全の準備を整えた。

そして公演当日、暴雨と強風のなかでも練習を止めなかったIVEは、観客の歌声を引き出し、5万人の観客が1つになる瞬間を見た。暴雨のなかのリズの“ハゲ”問題と、デビューから「ロラパルーザ」まで、1319日の旅が凝縮されたフィナーレのステージまで、会場の熱気が番組を通じてそのまま盛り込まれる予定だ。

『クレイジーリッチコリアン』は、派手な成果より仕事に“狂う”姿とチームワーク、そして人との交流を通じて作り出した「本当にリッチな人生」に焦点を当てたドキュメンタリーバラエティだ。

最終話では、IVEの世界的なステージに立つ過程とともにシーズン全体に共通する「狂った情熱、愛、努力、夢」のメッセージを伝え、幕を下ろす。

なお、IVEが出演する『クレイジーリッチコリアン』最終話は8月17日21時20分に韓国で放送予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇IVEとは？

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。

