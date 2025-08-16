◆米大リーグ ドジャース３―２パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが宿敵パドレスとの首位攻防戦で先勝し、同率首位に返り咲いた。大谷翔平投手（３１）は３打数無安打。８月初＆１３試合ぶりのノーヒットに終わった。

０―１で迎えた３回無死満塁の場面では、大谷が２番手右腕バスケスの前に二ゴロに打ち取られたが、併殺崩れの間に同点に追いついた。さらに、直後の２番・ベッツの中犠飛で勝ち越しに成功。７回にはＴ・ヘルナンデスのソロが飛び出し、３―１とリードを広げた。

投げては先発のカーショーが、６回７６球を投げて２安打１失点と好投を見せたが、３―１で迎えた８回から登板した３番手左腕ベシアが誤算。先頭から２者連続死球を含む３四死球で１死満塁のピンチを招くと、左犠飛で１点差。２死一、二塁から４番手に右腕トライネンがマチャドを１球で遊飛に仕留め、ピンチをしのいだ。

カーショーは、今季７勝目＆通算２１９勝目を挙げた。チームは１３日（同１４日）に、４月２７日以来１０８日ぶりに首位の座を明け渡し、この日が同地区首位・パドレスとの本拠地３連戦の初戦。今季最長１３連戦の初戦を白星で飾った。