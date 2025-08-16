◇ナ・リーグ パドレス2―3ドジャース（2025年8月15日 ロサンゼルス）

パドレスは15日（日本時間16日）、敵地でのドジャース戦に競り負け、連勝が5で止まった。7回途中から4番手で登板した松井裕樹投手（29）は2/3回を無安打1四球無失点だった。

打線は2回にロレアノのソロで先制も相手先発・カーショーを打ちあぐね6回までわずか2安打に抑え込まれた。

1―3の8回、相手3番手・ベシアから3四死球をもらい満塁の好機をつくると、アラエスの左犠飛で1点差。ただ、なおも2死一、二塁でマチャドが遊飛に打ち取られ同点機を逃した。

2―3の9回も1死からメリルが中前打で出塁したが、後が続かず1点差ゲームを落とした。

松井は1―3の7回1死一塁から登板し、代打・コールを四球で歩かせたが、フリーランドを見逃し三振、ロハスを遊ゴロに打ち取り、無失点でしのいだ。

チームは13日（同14日）のジャイアンツ戦で5連勝を飾り、ナ・リーグ西地区でドジャースに代わって首位を奪取。1ゲーム差で首位攻防戦を迎えたが、わずか1試合で再び同率首位に並ばれた。