津田健次郎、犬役→プリキュアになる？ 次回『キミプリ』きゅーたろう物語で話題「変身…とはならないか…な」「伝説になってしまう」
『プリキュア』シリーズの第22作目『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第28話「わんわん！きゅーちゃんと一緒！」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。以前から登場キャラの犬・きゅーたろうが、「プリキュアに変身するのではないか？」と一部で言われているが、今回はきゅーたろう中心の物語となり、ネット上で再び“変身予想”の声が出ている。
【画像】変身する？津田健次郎が演じる犬 公開された『キミプリ』場面カット
17日放送の第28話は、家族や愛犬のきゅーたろう（声：津田健次郎）、さらにはなな（声：高橋ミナミ）、こころ（声：高森奈津美）、プリルン（声：南條愛乃）とメロロン（声：花井美春）、田中も連れて祖父・平治の家に遊びにやってきたうた（声：松岡美里）。
きゅーたろうはもともとこの家で暮らしており、祖母の温子が亡くなったのをきっかけに、うたの家にやってきたのだった。
居間でみんなでスイカをごちそうになっていると、平治はまだ自分が元気なうちに、温子の部屋を片付けようと思っている、とうたに語る。それを聞いたうたは、少し動揺した様子で、居間から去っていく。
温子の部屋で、大好きだった温子との思い出を振り返るうた。うたのさみしそうな表情を見たきゅーたろうは、居間に戻り、一枚の写真の前で何かを伝えるかのように吠えだす。
きゅーたろうの声を務めているのは人気声優・津田健次郎。今のところきゅーたろうの出番は少ないが、キャスト発表時から「ツダケンさんの犬ボイスｗ」「きゅーたろうの声、津田さんなの！？豪華すぎるでしょ！」と話題になっていた。
そんな中、一部で「きゅーたろうがプリキュアに変身するのではないか？」という声も出ており、今回の物語はきゅーたろう中心ということもあり、ネット上では「皆の最大のピンチに、きゅーたろうが変身…とはならないか…な…」「このまま犬の鳴き声しかやらずに終わったら伝説になってしまう」「次回きゅーたろうがツダケンの超かっこいい声で話してくれるの期待してるからな」「次回、ついにCV津田健次郎の謎が…？」などの声が出ている。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
