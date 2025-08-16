■MLB ドジャース 3−2 パドレス（日本時間16日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのパドレス戦に“1番・DH”で出場し、3打数無安打（1四球）で13試合ぶりのノーヒットも、打点1で勝利に貢献。4連敗中だったチームは逆転で首位攻防戦の初戦を制し、69勝53敗。パドレスとゲーム差なしの同率首位に戻した。

先発のC.カーショー（37）は6回76球を投げ、2安打（本塁打1）、3奪三振1失点の好投。自身3連勝となる今季7勝目を挙げ、通算220勝に王手をかけた。

カーショーの初回は3番の強打者M.マチャドを空振り三振に仕留めるなど、3者凡退。だが2回にオリオールズから移籍してきたR.ローレアーノに18号ソロを浴び、先制点を許した。

追う展開となった打線は3回、連打とバントヒットで無死満塁とすると、大谷の第2打席を迎えた。一打逆転の好機で大歓声が響き渡る中、2番手R.バスケスを相手に、カウント2-2から外角ストレートをライト方向へ弾き返したが二ゴロ。併殺崩れの間に三塁ランナーが生還して1-1の同点、続くM.ベッツ（32）の犠牲フライで逆転に成功した。その後、大谷はW.スミス（30）の打席で二盗を試みたが、今季6度目の盗塁失敗に。

6回（第3打席）は1死無走者の場面で、3番手J.エストラーダを相手に四球で出塁するも追加点にはつながらず。中盤は硬直した展開となる中、7回にT.ヘルナンデス（32）が19号ソロを放ち、3-1と貴重な追加点を挙げた。

パドレスは1死一塁から松井裕樹（29）がマウンドに上がり、四球で2人ランナーを背負うが無失点で切り抜けた。8回、ドジャースは3番手のA.ベシア（29）が先頭のイグレシアス、クロネンワースと2者連続死球を与えると、送りバントと四球で1死満塁とピンチを招いた。だがここは犠牲フライの1点に抑え、終盤に向かった。

先頭で立った8回の大谷の第4打席は、M.ミラーに対し、3球で追い込まれてから161キロのストレートにタイミングが合わず空振り三振。スタジアムはため息に包まれた。1点リードのまま迎えた9回はA.ディアス（28）がヒット1本を許したが、J.ドレイヤーと無失点リレーを決め、1点差の接戦を制した。