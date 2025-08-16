韓国の男性６人組グループ・ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲが米現地時間の１４日、ロサンゼルス・グラミー博物館で行われた「ＧＲＡＭＭＹ Ｍｕｓｅｕｍ（Ｒ）’ｓ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｐｉｎ Ｌｉｖｅ」のステージに立ち、ＭＣのエミリー・メイとのインタビューや、質疑応答の時間を持ったと１６日、韓国メディアのＭＢＣ芸能などが報じた。

記事によると、６人は楽曲制作について「いつも共感や癒やしを与えたいという思いで、曲を作っている。多くの方が３枚目のミニアルバム『１９．９９』に共感してくれて、僕たちの音楽の方向性が間違っていなかったんだと感じた」と伝えたという。

また「僕たちのグループ名は、音楽的アイデンティティーと結びついている。『隣に住む少年たち』のような、いつもそばにいることを感じてほしくて、ベストフレンドのような音楽を作るために努力している」と伝えたとした。

その後のステージでは、４枚目のミニアルバム「Ｎｏ Ｇｅｎｒｅ」のリード曲「Ｉ Ｆｅｅｌ Ｇｏｏｄ」と、デジタルシングル「今日だけ Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」を披露し、会場をより熱くしたという。