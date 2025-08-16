¡Ö46ºÐ¤Ç¤³¤ÎÍÆ»Ñ¤ÏÃæ¡¹¤¤¤Ê¤¤¡×à¼ã¸«¤¨áÄ«¥É¥é½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤Ë¾×·â¡ª¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤¬¡Ä¡×¡Ö¤ªÈ©¤Î¥Ä¥ä!¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°È±¤òÀÚ¤ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×46ºÐ¤Î¿·¥Ø¥¢¸ø³«!
¡¡Ä«¥É¥é¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×¥Ò¥í¥¤¥óÎøÅ¨Ìò¤«¤é24Ç¯¡½¡£46ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î¶á±Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°È±¤òÀÚ¤ê¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï·´ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ê¶áµ÷Î¥¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡¼¡ª¡¡¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Çò¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤¿¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®À¾¿¿ÆàÈþ(¼¯»ùÅç¸©ÀîÆâ»Ô½Ð¿È)¡£Èý¾å¤ËÀÚ¤êÂ·¤¨¤é¤ì¤¿Á°È±¤ä¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°áÉþ¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÌÜ¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¶¡¤Îº¢¡¢¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó»Ò¤À¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â»³¤äÌë»¶Êâ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤âÌÜ¤ò¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤â¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Á³¤ò¸«¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÌÜ¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¿§¡¹¤È»î¤·¤Ê¤¬¤éÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö46ºÐ¤Ç¤³¤ÎÍÆ»Ñ¤ÏÃæ¡¹¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¶¯¤¤¤È»×¤¦¡£³Î¤«¤Ë¼ã¸«¤¨¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤ï¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÁ°È±¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Æ©ÌÀ´¶¤Ï¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤¬¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¼ã¤¤¤Ç¤¹¡¼¡£¤ªÈ©¤Î¥Ä¥ä¤¬¡ª¡×¤È¾®À¾¤Î¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®À¾¤Ï2001Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥óŽ¥¸ÅÇÈÂ¢·ÃÎ¤(¹ñÃçÎÃ»Ò)¤ÎÎøÅ¨¤È¤Ê¤ë¥¯¡¼¥ë¤Ê½÷°å¤ò¹¥±é¤·¤¿¡£