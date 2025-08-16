¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÃËÁ°¡×Æü´Ú£×ÇÕ¤ÇÂç³èÌö¡Ä¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¡¢¸µ¥ß¥¹¡¦¥³¥ê¥¢¤ÎºÊ¤Èà¥Ç¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Ö±üÍÍ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö±Ê±ó¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×
¸µ¥ß¥¹¡¦¥³¥ê¥¢¤ÎºÊ¤È2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2002Ç¯Æü´Ú¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤äJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿´Ú¹ñ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¶á±Æ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó(49)¡£¤«¤Ä¤Æ´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Æü´Ú£×ÇÕ¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ä²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢´Å¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤âÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤Ç¸µ¥ß¥¹¡¦¥³¥ê¥¢¤Î¥¤¡¦¥Ø¥¦¥©¥ó¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£¡Ö±«¤ÎÆü¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÆÚÆùÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤ä¡¢´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö±Ê±ó¤Î²¦»ÒÍÍ¡×¡Ö±üÍÍ¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼¤Î¤Þ¤Þ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£