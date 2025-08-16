ドーム公演、タイプロ続編も決定！ なぜ「timelesz」はこんなに大ブレークしたのか？
アイドルグループ・timeleszが、次々とビッグプロジェクトを発表しています。まず、8月6日に横浜アリーナで開催された『We're timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜』にて、12月26〜27日に京セラドーム大阪、2026年1月7〜8日に東京ドームで公演を行うことを発表。さらに、大人気となったオーディション番組『timelesz project -AUDITION-』（Netflix、以下タイプロ）の続編となる『timelesz project -REAL-』を、2026年にNetflixで世界独占配信することも公表されました。
5人のメンバーが加入して新体制となって以降、快進撃を続けているtimelesz。今回は、『タイプロ』で新メンバーが決定してから現在までの活動を振り返り、改めてtimeleszの魅力に迫ります。
『タイプロ』における、新メンバーの選定も絶妙だったといえます。“国民の元カレ”という異名を付けられた寺西さんは、もともと舞台を中心に活躍していた俳優。ファンも多く、ミュージカルで鍛えたダンスと歌声はグループのレベルをグッと上げています。原さんも舞台出演が多く、さらにドラマ『トリリオンゲーム』（TBS系）への出演で注目度が上がっていたところでした。すでに多くのファンを抱えていた2人は、新規ファンの獲得に貢献していたといえるでしょう。
まず、篠塚さんですが、一橋大学に在学中という高学歴アイドルとして次々とクイズ番組への出演を果たしました。人気番組『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）にも出演し、バラエティー番組でブレークする予感を見せています。篠塚さんは同番組への出演で、一部から批判的な声もあがりましたが、謙虚な気持ちをInstagramのストーリーズで公表。アイドルとして誠実な行動を取れるところが素晴らしく、今後が期待できる逸材です。
猪俣さんは天然キャラが早くも浸透し、『ニカゲーム』（テレビ朝日系）、『エース・周杜の“ちゃんとやれるかな？”』（日本テレビ系）で魅力を発揮。
橋本さんは、2人に比べるとバラエティー番組を含め模索中というところですが、『かまいガチ』（テレビ朝日系）では独特なキャラを見せ、多くの笑いを生み出しました。
同番組では、3人は新メンバーと一緒にさまざまな企画に挑戦中。その中で、菊池さん、松島さん、佐藤さんがイジられることもあり、途中加入した5人と上下関係なく「仲間」であることをアピールできています。また、6月に放送された『timeleszの時間ですよ』（TBS系）では、新メンバーが活躍する場面も多く、オリジナルメンバー3人がグループのことを考えて新メンバーに見せ場を作っていたようにも見えました。こういったチームワークの良さも感じられるからこそ、ファンはtimeleszをもっと応援しようと夢中になるのではないでしょうか？
かつてSexy Zone時代には、デビューから11年がたった2022年に、初となるドームツアーを開催しました。そう考えれば、8人のtimeleszになって1年未満でドーム公演を行うことは快挙です。古参のファンからは賛否両論があるようですが、このスピード感だからこそ、timeleszのドーム公演は面白くなりそうだと考えます。
確かに経験が少ないメンバーもいますが、そこも含めてtimeleszはエンタメ化しているのではないでしょうか？ 今回のアリーナツアーでは、新メンバーが猛特訓の成果をしっかり見せています。成長過程を追う楽しみもあり、ドーム公演ではどこまでレベルアップしているのか確認することもできそうです。
これまでのグループの歴史を大切にしながら、常に進化を続けているtimelesz。8人の冒険はどこまで続いていくのか、今後も注目したいと思います。 この記事の筆者：ゆるま 小林
長年にわたってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
新メンバー加入後のロケットスタートがすごかった！8人組アイドルグループとして再始動したtimeleszは、一気にファンを獲得することに成功します。まず、『タイプロ』が社会現象と言える大ヒットとなったことで、新しくtimeleszを応援するファンが急増しました。また、『タイプロ』のヒットで注目され、歌番組などにキャスティングされる回数も急増。新メンバーの加入から、ロケットスタートを決めることに成功します。
意外な才能を見せた新メンバーの活躍も見逃せない！一般から加入した橋本さん、猪俣さん、篠塚さんの貢献も見逃せません。
最高の人材を獲得したtimeleszこれまで、アイドルグループに新メンバーが加入すると、うまくいかないケースも多々ありました。ただ、timeleszに関しては、長いオーディションで選定しているだけあり、メンバー間でのキャラかぶりもなく最高の人材を獲得したと言えます。また、菊池さん、松島さん、佐藤さんの3人が、しっかり新メンバーを受け止めてバランス調整ができていることで、大ブレークにつながったのではないでしょうか。グループで出演する『タイムレスマン』（フジテレビ系）では、特にオリジナルメンバー3人のスキルが光っています。
ドーム公演は通過点！ 目が離せないtimelesz8人の冒険さて、8人体制となってから1年もたっていないのに、すでにグループとして完成度が高くなっているtimelesz。ドーム公演、『timelesz project -REAL-』の配信で、2026年にかけては今よりもさらにファンを拡大していることでしょう。
timeleszはさらに高いステージに羽ばたけるか？ちなみに、今回の横浜アリーナ公演では、それぞれのメンバーカラーのペンライトが見られ、歓声も分け隔てなく客席から飛んでいたように感じました。こういったsecondz（セカンズ、timeleszのファンネーム）の熱意も合わされば、ドーム公演は大成功し、さらに高いステージにtimeleszが羽ばたいていくような気がします。
