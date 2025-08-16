àÉ¡ÌÓá¤Þ¤ÇºÆ¸½¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¸÷±ºÌ÷»Ò¤¬¥Õ¥§¥ë¥È¤Çºî¤Ã¤¿¾®¥Ö¥¿¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖºÍÇ½¤¢¤ë¤Ê¡Á¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×
´ïÍÑ¤ÊÏÓÁ°¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥¢¥·¥º¤Î¸÷±ºÌ÷»Ò¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤Çºî¤Ã¤¿¥Ö¥¿¤Î¿Í·Á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ªÂê¡Ø¤³¤Ö¤¿¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ö¥¿¤Î¿Í·Á¤ò¾Ò²ð¡£ÂÀè¡¢¤·¤Ã¤Ý¡¢¤ª¿¬¤Ê¤ÉºÙÉô¤Þ¤ÇÃúÇ«¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¡¢´Ý¤¤¤ª¿¬¤ä¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¥Ý¡¼¥º¤¬¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Å¾å¤ê¤Ç¡¢É¡¤«¤é¤Ï1ËÜ¹õ¤¤ÌÓ¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ª¾å¼ê¡ª¡×¡ÖºÍÇ½¤¢¤ë¤Ê¡Á¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤¤¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¾å¼ê¤Ëºî¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤¡×¡ÖÈÎÇä¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡Öº£¤Ë¤âÆ°¤½Ð¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä2Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£